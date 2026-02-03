Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carla Giraldo se mostró muy preocupada al ver la discusión de La casa de los famoso Colombia 2026

Carla Giraldo grabó su reacción cuando los participantes estaban hechos un caos en La casa de los famosos Colombia 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Carla Giraldo reaccionó asustada por enfrentamiento entre participantes.
Carla Giraldo se mostró angustiada por la fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

El pasado domingo 1 de marzo, en La casa de los famosos Colombia 2026 se vivió la séptima gala de eliminación, donde Lorena Altamirano quedó por fuera de la competencia, tras obtener solo el 3% de votación.

Durante esa semana, Melissa Gate estuvo de invitada en la competencia y con su presencia, logró que la casa estuviera más movida, pues ella les dijo que tenían que activarse sin miedo, porque no la estaban dando frente a los televidentes y seguidores del reality.

Luego de haber terminado la gala, los participantes quedaron con mucha adrenalina y esto genero varias discusiones en la casa.

¿Qué pasó en La casa de los famosos Colombia 2026 tras la discusión entre Alexa Torres y Juanda Caribe?

La gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026 terminó y los participantes se alteraron, pues la discusión inició con Juanda Caribe y Alexa Torres, quienes se dijeron varias cosas y hasta la influenciadora lloró, hasta se alteró, gritando y discutiendo con otras de sus compañeras.

Carla Giraldo reacciona a la discusuón de La casa de los famosos
La fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

De hecho, le jefe tuvo que llamarla al confesionario, porque se vio muy alterada.

Mientras tanto, Alejandro, quien había intervenido para defenderla, resultó salpicado en el problema, ya que Juanda se despachó en su contra.

¿Qué le dijo Juanda Caribe a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026?

Juanda Caribe se dejó ver muy molesto y hasta advirtió a Alexa Torres durante el posicionamiento, pues él dice que todavía está molesto por lo que hizo el esposo de su compañera.

Sin embargo, Alejandro Estrada no salió libre de la discusión, ya que Juanda le reprochó por su supuesto shippeo falso con Yuli y hasta le dijo que era un manipulador.

Carla Giraldo se mostró angustiada por la fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia 2026.
Carla Giraldo reaccionó asustada por enfrentamiento entre participantes. (Foto: Canal RCN)

La discusión fue tan fuerte que, prácticamente, todos se alzaron la voz contra todos.

¿Cuál fue la reacción de Carla Giraldo tras la fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de sus redes sociales, Carla Girado compartió una historia reaccionando a la pelea, pujes se vio bastante asustada, mientras que le pedía al jefe que interviniera para que parara la discusión.

En el clip, se ve claramente cuando Alexa Torres y Beba se gritaron frente a frente y esa casa se veía un caos.

Sin duda, esto generó un gran impacto, por temor a que las cosas empeoraran dentro de la convivencia y la reacción de la presentadora, fue la misma que los televidentes, quienes algunos pensaron que algo malo podría pasar.

