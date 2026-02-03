Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Silvy Araujo impactó al celebrar su cumpleaños luciendo su avanzado embarazo en paradisíaca playa

La influencer fitness celebró su cumpleaños embarazada con un viaje en el que decidió compartir algunos tips.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Silvy Araujo mostró su viaje en avanzado embarazo
Silvy Araujo reveló cómo viaja en avanzado embarazo. (Fotos: Freepik)

La influencer fitness Silvy Araujo compartió con sus seguidores detalles de la celebración de su cumpleaños, el cual vivió en medio de su avanzado estado de embarazo.

¿Qué detalles compartió Silvy Araujo de su viaje embarazada?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido mostró cómo organizó un viaje especial junto a su pareja para conmemorar la fecha.

En un video donde recopilo todos los detalles se le vio a Silvy Araujo empacando su maleta y explicando algunos de los requisitos que tuvo en cuenta para planear la escapada.

Entre ellos, la importancia de escoger un vuelo directo para evitar el cansancio y priorizar su bienestar durante esta etapa.

También mencionó que buscaban un destino con playa para poder descansar y disfrutar de un ambiente tranquilo y paradisiaco.

Silvy Araujo mostró su viaje en avanzado embarazo
Silvy Araujo reveló cómo viaja en avanzado embarazo. (Foto: Freepik)

Su pareja, Andrés Felipe Pino, también influencer y conocido en redes como ‘Lindo’, apareció en cámara y expresó: “Primer cumpleaños de mi esposa embarazada”, en el que se mostró emocionado en medio de la celebración.

Por su parte, Silvy escribió en una de sus publicaciones: “Viaje de cumpleaños + babymoon. Nos fuimos. Queríamos tiempo para los dos, playa, vuelo directo y descansar mucho, por eso escogimos este destino. Que empiecen las vacaciones”, fueron sus palabras para acompañar el video.

¿Cuál fue el destino que Silvy Araujo eligió para la celebración de su cumpleaños?

La pareja viajó a Punta Cana, un lugar que, según mostraron en su video, cumplía con las condiciones que estaban buscando para esta ocasión especial.

En las imágenes se observaron algunos momentos del trayecto en el avión y su llegada al destino.

Ya instalados, compartieron imágenes del entorno paradisíaco, en los compartieron detalles de la playa y los espacios del hotel.

Silvy Araujo mostró su viaje en avanzado embarazo
Silvy Araujo reveló cómo viaja en avanzado embarazo. (Foto: Freepik)

Silvy también mostró los looks que eligió para el viaje, adecuados para el clima cálido y pensados para su comodidad durante el embarazo.

Además de los paisajes, la influencer dejó ver parte de la experiencia desde antes de abordar el vuelo, incluyendo largas pausas para descansar.

Durante su estadía, publicó algunos fragmentos en los que se mostró emocionada en la playa, luciendo su avanzado embarazo.

 

