Panelista de ¿Qué Hay Pa Dañar? vivió incómodo momento por cuenta de su orientación

lejandra Villeta, una de las integrantes del equipo de '¿Qué Hay Pa Dañar?', recientemente capturó la atención en redes sociales tras revelar que vivió incómodo momento durante una cita médica que tuvo en los últimos días.

¿Qué le pasó a Alejandra Villeta durante una cita y por qué fue un momento incómodo?

En medio del programa en el que es panelista junto a Jessica Bohórquez y Diego Sáenz, la creadora de contenido comentó que hace poco atravesó un momento bastante incómodo durante una cita de medicina general.

Y es que, en medio de la consulta, el doctor le preguntó si estaba planificando, "eso lo entiendo porque lo hacen para saber si estoy tomando pastillas o si hay contraindicaciones o algo así", señaló.

¿Por qué Alejandra Villeta vivió incómodo momento por cuenta de su orientación?

Sin embargo, segundos después el médico continuó interrogándola, lo cual llevó a que la influencer no recibiera con mucho agrado la serie de preguntas.

"Entonces la pregunta, planificas, y yo no, tienes relaciones s3xuales, sí, estás buscando quedar embarazada, no, entonces por qué no planificas", dijo Villeta, quien luego fue interrumpida quien hizo el siguiente apunte: "porque asumen que eres h3ter0s3xual".

De acuerdo con Alejandra, esta pregunta es muy difícil para ella, y no entiende por qué es tan fácil decirlo en frente de todo el mundo, pero justo en ese momento todo se torna incómodo.

"En una cita médica es un ambiente super... como si el l3sbian1smo no existiera en la medicina", comentó la joven.

Como era de esperarse, la confesión de la locutora durante el programa, llevó a que varios seguidores y oyentes expresaran su opinión al respecto e incluso se sintieran identificados con lo que le pasó días atrás.

"Me pasa igual, y si, el ambiente se siente como incómodo", "Confirmo y siempre me rio mucho", "Total así me pasa y se vuelve incomoda", "Jajaja la amo", son algunos de los comentarios que se pueden leer por parte de los internautas.

Por supuesto, hubo quienes se mostraron en desacuerdo con las declaraciones de Alejandra, e insistieron en que, lo correcto, es aclarar la orientación y no pretender que el especialista en salud sea quien lo advine.