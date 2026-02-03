La causa de muerte del actor Eric Dane, conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, fue revelada oficialmente poco más de una semana después de su fallecimiento.

El intérprete murió a los 53 años, tras una valiente batalla contra la enfermedad neurodegenerativa ELA (esclerosis lateral amiotrófica), según indican los documentos oficiales y el certificado de defunción.

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Según el certificado de defunción obtenido por medios estadounidenses, Dane falleció el 19 de febrero de 2026 a causa de insuficiencia respiratoria, con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) como condición subyacente que desencadenó este desenlace.

La insuficiencia respiratoria es una complicación grave que puede surgir en etapas avanzadas de la ELA, ya que esta enfermedad afecta progresivamente las neuronas que controlan los músculos, incluidos los que permiten respirar por sí mismos. Cuando los pulmones no pueden transportar suficiente oxígeno al torrente sanguíneo, el cuerpo no puede mantener funciones vitales.

En un comunicado, la familia de Dane recordó que pasó sus últimos días “rodeado de amigos queridos, su esposa devota y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia”, quienes eran el centro de su vida. También expresaron que Eric adoraba a sus fans y agradecieron las muestras de cariño, pidiendo privacidad en este momento difícil.

Su legado perdurará tanto por sus icónicos papeles en televisión como por su labor para visibilizar una enfermedad que aún no tiene cura.

Eric Dane falleció el 19 de febrero a causa de insuficiencia respiratoria. (Foto Amy Sussman / AFP)

¿Quién era Eric Dane?

Eric Dane se ganó el cariño del público por su papel como el Dr. Mark Sloan, también conocido como McSteamy, en la exitosa serie Grey’s Anatomy, donde interpretó al apuesto cirujano plástico por varias temporadas.

También destacó en la serie Euphoria, consolidándose como una figura querida tanto en la televisión tradicional como en producciones más recientes.

El actor había hecho público su diagnóstico de ELA en abril de 2025, casi un año antes de su muerte.

Desde entonces, además de continuar trabajando cuando su salud se lo permitió, también se convirtió en un ferviente defensor de la conciencia sobre esta enfermedad, participando en campañas y eventos para promover la investigación y el apoyo a quienes enfrentan esta condición.