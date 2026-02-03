Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Andrea Valdiri rompió en llanto tras recibir sorpresa previa a sus 15 años

A pocos días de celebrarse la fiesta de 15 años de su hija, Andrea Valdiri reveló que Isabella usará 6 vestidos en la fiesta.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrea Valdirir posando a la cámara.
Andrea Valdiri mostró la reacción de su hija tras recibir sorpresa de cumpleaños. Foto | Canal RCN.

A pocos días de celebrarse la fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri, recientemente la creadora de contenido reveló la genuina reacción de Isabella al recibir una sorpresa previa a lo que será el gran festejo que promete ser por todo lo alto.

¿Por qué la hija de Andrea Valdiri rompió en llanto antes de su celebración de 15 años?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Andrea Valdiri ha logrado consolidar una cuenta con millones de seguidores, nuevamente causó furor al revelar algunos detalles de lo que se aproxima, pues, aunque no ha dado fecha, en pocos días se llevará a cabo la fiesta de 15 años de su hija Isabella.

Sin embargo, fue una historia en la que mostró a su hija visiblemente emocionada lo que captó la atención, especialmente por la reacción que tuvo al ser recibida en un lujoso hotel en la ciudad de Cartagena.

"Ay no, voy a llorar", dijo Isabella. Por su parte, Andrea advirtió lo siguiente: "Y eso que no ha empezado la fiesta, imagínate". Posteriormente, la menor tomó en sus manos un hermoso ramo de flores que, según lo comentó, son sus favoritas.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
Andrea Valdiri sorprendió a su hija antes de la fiesta de 15 años. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo será la fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri?

Tras mostrarse conmovida por este gesto, Isabella procedió a leer la carta de bienvenida que le hizo el hotel, el cual dejó ver la emoción que sienten de poder celebrar junto a ella sus quince primaveras y la belleza de esta etapa que está por comenzar.

Segundos después, la influencer compartió algunos instantes de lo que fue el recorrido de su hija mayor por las instalaciones del hotel y un poco del proceso de maquillaje de la hermosa adolescente.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
La emotiva reacción de Isabella Valdiri tras sorpresa de su mamá. Foto | Canal RCN.

Por ahora, seguidores Valdiri, esperan conocer todos los detalles de la fiesta de su hija, además de poder apreciar algunos de los 6 vestidos que utilizará durante la celebración, lo cierto es que hasta el momento, sus fans se mantienen expectantes, pues en horas de la mañana reveló que mostrará el que usará para la sesión de fotos que se llevará a cabo en Cartagena.

