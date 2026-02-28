Ella es Laura Dicelis, la nueva novia de Raúl Ocampo

Raúl Ocampo, recordado por su participación en MasterChef Celebrity 2025, recientemente capturó la atención en redes sociales, tras presumir a la que sería la mujer que nuevamente conquistó su corazón, luego de la sólida relación que sostuvo con la fallecida actriz Alejandra Villafañe.

¿Quién es la nueva pareja de Raúl Ocampo, exparticipante de MasterChef Celebrity?

En medio de la celebración de su cumpleaños, el reconocido actor colombiano reposteó en su cuenta oficial de Instagram, algunas dedicatorias que recibió por motivo de esta fecha celebración, sin embargo, hubo una en especial que no pasó desapercibida entre los internautas.

Y es que, en una de ellas, aparece en una fotografía tomado de la mano de una guapa mujer que le dejó el siguiente mensaje: "Feliz cumpleaños", palabras que acompañó junto a un emoji de dos manos haciendo un corazón y un sobre de una carta de amor.

Tras conocerse el perfil de la joven que sería la nueva pareja del samario, se puede leer que, en varias de sus publicaciones hay algunos comentarios por parte de Ocampo, así como 'likes' en gran parte de sus apariciones en su cuenta de Instagram.

Ella sería la nueva pareja de Raúl Ocampo. Foto | Canal RCN.

¿Raúl Ocampo presentó a su nueva novia?

Con más de 5 mil seguidores, Laura Dicelis, quien sería la novia de Raúl, es una mujer que se dedica a crear contenido para redes sociales enfocado en Moda, pues en la descripción de su perfil aparece la siguiente descripción: "Atuendos pensados ​​para realzar cada momento

Moda, Estilo de vida, Todo lo que amo".

Y aunque el exparticipante de la cocina más famosa del mundo no se ha pronunciado frente al tema, todo parece indicar que, luego de varios años de mostrarse soltero, recientemente decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

Raúl Ocampo presumió a su nueva novia. Foto Canal RCN.

Recordemos que, el intérprete que hizo parte de producciones como 'Ana de Nadie' y 'Café con Aroma de Mujer', sostuvo una de los noviazgos más queridos del entretenimiento nacional, pues junto a Alejandra, quien también se dedicaba la actuación, presumían en su momento su unión y complicidad como pareja.

Incluso, de acuerdo con el testimonio de Ocampo, hasta el último día de su vida tuvo la posibilidad de acompañarla luego de que Villafañe batallara contra un cáncer agresivo.

Hoy, después de más de 2 años de la muerte de Alejandra, el amor nuevamente tocó la puerta de Raúl, quien se ha dado una nueva posibilidad para volver a enamorarse.