¿Alejandro Estrada quiere volver con Nataly Umaña? Esto habría dicho en La casa de los famosos

El romance que habría nacido en La casa de los famosos Colombia entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales. Los participantes ya han protagonizado acaloradas escenas en medio de la competencia.

Este nuevo amor estaría naciendo en el mismo lugar en el que la expareja de Alejandro, Nataly Umaña, protagonizó momentos bastantes amorosos junto a Miguel Melfi.

¿Alejandro Estrada, participante de La casa de los famosos, no ha olvidado del todo a Nataly Umaña?

Justamente, el tema de Nataly ha vuelto a sonar después de ver a Alejandro tan cerca de Yuli, aunque el verdadero revuelo se generó por un comentario que el actor habría hecho sobre su expareja.

Sara Uribe reveló en ‘Buen Día, Colombia’ de RCN que Estrada aún extrañaría a Nataly, incluso, no descartaría volver con ella.

Yo creo que ese tema de Alejo con Nataly no se ha superado. Yo escuché un comentario cuando estuve en La casa de los famosos. Como les parece que él dijo que todavía la piensa, que él podría ahí como retroceder… ¿Ustedes se imaginan donde se la lleven a un ‘congelado’?

Sara, sin embargo, no es la primera que sugiere llevar a Nataly a La casa de los famosos; ya Yina Calderón lo habría propuesto, de hecho, le gustaría que Umaña confrontara a Estrada y, según ella, le quitara la máscara.

¿Por qué se divorciaron Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

El romance de Nataly Umaña y Miguel Melfi fue muy comentado en la primera temporada de La casa de los famosos. La actriz se involucró con el cantante panameño, aún estando casada con Alejandro.

Todo eso provocó que Estrada entrara a La casa, donde confrontó a la actriz y hasta le devolvió el anillo de matrimonio.

Nataly Umaña se involucró con Miguel Melfi estando casada con Alejandro Estrada. Foto: RCN

Tras esa mediática situación, los actores dieron por terminada su relación y siguieron su rumbo, aunque todo volvió a sonar luego de que Alejandro mencionara algo al respecto en su línea de la vida.

¿Nataly Umaña le pidió a Alejandro Estrada que volvieran tras su salida de La casa de los famosos?

Nataly Umaña no quedó nada conforme con lo que Alejandro dijo en esa dinámica de La casa de los famosos y decidió hablar al respecto en redes sociales, dejando claro que su decisión de terminar con él se mantuvo firme, ante todo.

Yo nunca le pedí a Alejandro que volviéramos, nunca. De hecho, cuando yo salgo, él me dice, ‘mona esperemos que pase todo esto y volvemos y yo le dije ¿qué? ¿tú crees que todo lo que hice fue en la casa fue en vano? Fue justamente para liberarme de ti’

De esta manera, la ibaguereña cerró la puerta a una reconciliación con Alejandro y dejó clara su postura sobre lo que ocurrió en La casa de los famosos.

Lo cierto es que el actor vive de nuevos las mieles del amor, después de esta ruptura con Nataly y la posterior con Dominica Duque, a quien había conocido en MasterChef Celebrity.

Alejandro Estrada se ha dejado ver muy romántico con Yuli Ruiz en La casa de los famosos. / (Foto del Canal RCN)

Alejandro y Dominica se enamoraron en medio de las grabaciones de la cocina más famosa de Colombia. Formalizaron una relación, pero todo llegó a su final un año más tarde.

Justamente, después de decirse adiós con la periodista y presentadora, fue que Estrada aceptó el reto de La casa de los famosos y ahora su corazón habría vuelto a sonar fuerte, esta vez, gracias a Yuli Ruiz.