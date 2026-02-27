Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yuli Ruiz es sancionada en La casa de los famosos, rompió las reglas, ¿qué pasó?

Yuli Ruiz fue sancionada en La casa de los famosos Colombia tras romper las reglas. Su castigo generó comentarios en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yuli Ruiz es sancionada en La casa de los famosos
Yuli Ruiz recibe sanción en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Yuli Ruiz vuelve a ocupar un lugar destacado en la conversación digital tras ser sancionada en La casa de los famosos Colombia. La participante recibió un llamado de atención por parte de “El jefe” debido a que rompió las reglas del programa.

¿Por qué sancionaron a Yuli Ruiz en La casa de los famosos?

Yuli Ruiz recibió una sanción en La casa de los famosos Colombia tras participar en un complot junto a Karola. La acción motivó un llamado de atención por parte de “El jefe” y generó comentarios entre los seguidores del programa.

En medio de una conversación dentro de La casa de los famosos Colombia, Karola y Yuli Ruiz se pusieron de acuerdo para discutir quién sería el próximo participante en ser eliminado del programa.

Durante la charla, ambas organizaron estrategias y comentaron sobre el costo que implicaría la salida del participante, mientras intercambiaban risas y planificaban sus movimientos dentro del juego.

"A corto plazo, le doy diez millones de pesos porque me saque a una persona de acá", dijo Yuli.

¿Por qué sancionaron a Yuli Ruiz en La casa de los famosos?
Sancionan a Yuli Ruiz en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Yuli Ruiz afirmó que, si todo salía según lo planeado, su equipo se comunicaría con el de Karola para transferir el dinero relacionado con la estrategia que estaban coordinando dentro del juego.

¿Qué sanción recibió Yuli Ruiz en La casa de los famosos?

Tras las declaraciones de Yuli Ruiz, “El jefe” reiteró que en La casa de los famosos Colombia está terminantemente prohibido hacer complots.

Le recordó que, aunque sus comentarios pudieran haber sido en tono de broma, la conducta sería sancionada debido a su delicadeza dentro del juego.

Por esta razón, Yuli Ruiz recibió una sanción como medida disciplinaria. Aunque normalmente sus compañeros no podrían salvarla y solo el público tendría la opción, “El jefe” fue enfático al indicar que esta vez no aplicaría:

No podrás ser salvada. Vas directo a la sala de eliminación.

¿Qué sanción recibió Yuli Ruiz en La casa de los famosos?
Yuli Ruiz es nominada en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Tras las declaraciones y el llamado de atención de “El jefe”, Yuli Ruiz guardó silencio, aceptando la sanción sin objeciones. Sus compañeros también permanecieron callados, sorprendidos por la decisión y sin intervenir en ningún momento.

