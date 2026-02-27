Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alexa Torrex lloró y discutió con sus compañeros de habitación en La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex no pudo contener las lágrimas al confesar lo difícil que ha sido enfrentar la presión de La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex llora.
Alexa Torrex llora en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Alexa Torrex no pudo contener las lágrimas luego de tener diferencias con algunos de sus compañeros de La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex se enfrenta a sus compañeros.
Alexa Torrex se enfrenta a sus compañeros de habitación en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué lloró Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Tras un cruce de palabras con Mariana Zapata y desacuerdos con otros habitantes por los puntos del presupuesto y la comida, la participante decidió desahogarse llorando en el cuarto.

En ese momento, Juan Palau entró a la habitación y quiso hablar con sus compañeros sobre el ambiente pesado que ha percibido últimamente en el grupo, criticando la actitud que han tenido en algunas actividades.

Las palabras de Palau hicieron que Alexa se sintiera directamente aludida. Entre lágrimas, le respondió que no necesitaba pedir permiso para llorar ni para sentirse mal.

Artículos relacionados

Palau aclaró que hablaba en general y que no todo giraba alrededor de ella, pero Alexa insistió en que sus comentarios eran indirectas hacia su comportamiento.

El cantante, visiblemente molesto, terminó saliendo de la habitación, dejando un ambiente aún más tenso.

Alexa defendió que había ganado los puntos que le correspondían en las pruebas y que no entendía por qué se cuestionaba su actitud.

La situación no pasó desapercibida para Alejandro Estrada, quien pidió explicaciones sobre lo ocurrido.

Lorena intentó contarle lo sucedido, pero Alexa la interrumpió, reafirmando que sí se trataba de indirectas hacia ella.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los compañeros de Alexa Torrex tras verla llorar en La casa de los famosos Colombia 3?

Alejandro optó por calmar los ánimos y se acercó a Alexa, quien le confesó que estaba triste y que su ánimo no era el mejor, razón por la cual no pudo mostrarse feliz durante la última prueba.

Los ánimos dentro de la casa venían cargados desde la actividad de las etiquetas, en la que Valentino Lázaro protagonizó un intenso enfrentamiento con sus compañeros.

Su actitud fue considerada una imprudencia y terminó siendo castigado por El Jefe.

Como consecuencia, Valentino fue enviado directamente a la gala de eliminación sin posibilidad de ser salvado.

Además, si logra permanecer en la competencia, quedará automáticamente nominado por una semana más.

Alexa Torrex se desahoga.
Alexa Torrex se desahoga con Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Melissa Gate no se guardó nada y enfrentó a Mariana Zapata en La casa de los famosos Melissa Gate

Melissa Gate no se guardó nada y enfrentó a Mariana Zapata en La casa de los famosos: "mentirosa"

Melissa Gate rompió el silencio y acusó a Mariana Zapata de ser la persona más mentirosa de La casa de los famosos.

Exparticipante de La casa de los famosos se transformó el rostro y sorprendió con el resultado La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos impacta con radical transformación en su rostro

Mira cómo quedó el ex de La casa de los famosos tras su procedimiento facial y qué cambios se realizó.

Alexa Torrex le reclamó a Mariana Zapata. Mariana Zapata

Alexa Torrex y Mariana Zapata se enfrentaron por la comida de La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex y Mariana Zapata protagonizaron una discusión tras la pérdida de puntos en las pruebas de presupuesto.

Lo más superlike

Hijo de J Balvin debuta en la música urbana con solo 4 años J Balvin

Hijo de J Balvin, de cuatro años, debutó como artista urbano: así suena su primera canción

Río, el hijo de J Balvin, debutó como artista urbano al participar en el reciente lanzamiento musical de su papá.

Así despidió Édgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo Talento internacional

Así despidió Edgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo

Joven promesa del béisbol fallece en choque cerca de su universidad Viral

¡Luto en el deporte! Joven promesa del béisbol fallece en trágico accidente

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían Jhonny Rivera

Salen a la luz fotos de Jenny López y Jhonny Rivera hace varios años con Yeison Jiménez: así lucían

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?