Alexa Torrex lloró y discutió con sus compañeros de habitación en La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex no pudo contener las lágrimas luego de tener diferencias con algunos de sus compañeros de La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex se enfrenta a sus compañeros de habitación en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Por qué lloró Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Tras un cruce de palabras con Mariana Zapata y desacuerdos con otros habitantes por los puntos del presupuesto y la comida, la participante decidió desahogarse llorando en el cuarto.

En ese momento, Juan Palau entró a la habitación y quiso hablar con sus compañeros sobre el ambiente pesado que ha percibido últimamente en el grupo, criticando la actitud que han tenido en algunas actividades.

Las palabras de Palau hicieron que Alexa se sintiera directamente aludida. Entre lágrimas, le respondió que no necesitaba pedir permiso para llorar ni para sentirse mal.

Palau aclaró que hablaba en general y que no todo giraba alrededor de ella, pero Alexa insistió en que sus comentarios eran indirectas hacia su comportamiento.

El cantante, visiblemente molesto, terminó saliendo de la habitación, dejando un ambiente aún más tenso.

Alexa defendió que había ganado los puntos que le correspondían en las pruebas y que no entendía por qué se cuestionaba su actitud.

La situación no pasó desapercibida para Alejandro Estrada, quien pidió explicaciones sobre lo ocurrido.

Lorena intentó contarle lo sucedido, pero Alexa la interrumpió, reafirmando que sí se trataba de indirectas hacia ella.

¿Cómo reaccionaron los compañeros de Alexa Torrex tras verla llorar en La casa de los famosos Colombia 3?

Alejandro optó por calmar los ánimos y se acercó a Alexa, quien le confesó que estaba triste y que su ánimo no era el mejor, razón por la cual no pudo mostrarse feliz durante la última prueba.

Los ánimos dentro de la casa venían cargados desde la actividad de las etiquetas, en la que Valentino Lázaro protagonizó un intenso enfrentamiento con sus compañeros.

Su actitud fue considerada una imprudencia y terminó siendo castigado por El Jefe.

Como consecuencia, Valentino fue enviado directamente a la gala de eliminación sin posibilidad de ser salvado.

Además, si logra permanecer en la competencia, quedará automáticamente nominado por una semana más.