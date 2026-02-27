Cris Valencia causa furor al interpretar una de las canciones más emblemáticas de Yeison Jiménez

El cantante urbano Cris Valencia sorprendió a sus seguidores al aparecer interpretando la canción “Destino Final” en homenaje al fallecido artista Yeison Jiménez.

Cris Valencia sorprendió al cantar tema de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN)

Cris aparece en un video en el que se le puede ver en un estudio de grabación interpretando uno de los temas más emblemáticos y recordados de Jiménez.

¿Cómo reaccionó el público al homenaje de Cris Valencia a Yeison Jiménez?

El clip generó una ola de comentarios divididos entre los internautas que dieron sus impresiones. Algunos seguidores del artista lo han apoyado en esta transición de lo urbano a lo popular. Otros, en cambio, lo han criticado duramente por intentar figurar a costa del legado musical de Jiménez.

Cris Valencia ya se había dejado ver en escenarios interpretando música popular, por lo que sus intenciones de hacer un cambio en su género y estilo musical parecen estar más firmes que nunca.

¿Cómo ha respondido Cris Valencia a las críticas por interpretar las canciones de Yeison Jiménez?

El artista ha asegurado que lo hace como una manera de homenaje, pues considera a Yeison Jiménez como uno de sus ídolos.

Desde el accidente ocurrido el 10 de enero, Cris fue uno de los primeros cantantes en expresar su tristeza y dolor por lo sucedido.

Su acercamiento a la música popular no es improvisado, sino parte de un proceso que ha venido mostrando en redes sociales.

Sin embargo, lejos de emocionar al público, ha recibido múltiples señalamientos de los seguidores de Yeison, quienes consideran que el mejor homenaje que se le puede hacer es preservar su legado sin intentar replicarlo.

A pesar de las críticas, Cris continúa mostrando cómo se prepara y evoluciona en este género que cada vez gana más seguidores en el territorio nacional.

Además de los cambios musicales que ha mostrado en los últimos meses, Cris Valencia también ha dado de qué hablar por su apariencia física.

El cantante se sometió a una intervención estética en su rostro, lo que generó comentarios entre sus seguidores y abrió aún más el debate sobre su transformación personal y artística.