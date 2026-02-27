Isabella Ladera podría tener un niño: esto dijo la influenciadora sobre su embarazo

Isabella Ladera, reconocida influenciadora y modelo venezolana, compartió nuevos detalles de su segundo embarazo, tras semanas de polémica alrededor de él. La joven no solo confirmó cuántos meses de gestación tenía en la actualidad, sino que también dio indicios del género de su bebé.

Artículos relacionados Talento nacional Cambio de fechas: cancelan dos puentes festivos en Colombia tras modificaciones del calendario

¿Isabella Ladera tendrá niño o niña? Esto dijo la influenciadora

La influenciadora venezolana sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir detalles antes no mencionados sobre su segundo embarazo, producto de su relación con su actual pareja sentimental Hugo García.

¿Cuántos meses tiene Isabella Ladera? La influencer por fin lo confirmó. (Foto AFP: Jason Koerner | Freepik).

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la modelo fue consultada sobre el género de su bebé.

Pues una internauta aseguró que la forma de su pancita era exactamente la de una mujer que tenía en su interior a una niña. Sin embargo, Isabella mencionó que no era la primera vez que escuchaba este comentario con el que no se sentía del todo identificada.

Isabella Ladera actualizó a sus seguidores sobre su embarazo. (Foto: AFP y Freepik)

La influenciadora explicó que, durante el embarazo de su primera hija, no se sintió igual a como se ha sentido a lo largo de su segundo embarazo, dando a entender que podría estar esperando a un niño.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Cantante de música popular reveló por qué no fue invitada a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Sin embargo, esto no está del todo comprobado, pues al parecer, la creadora de contenido no tiene conocimiento del género de su bebé y esperaría enterarse hasta dar a luz.

¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera?

Antes de realizar esta dinámica, Isabella Ladera reveló por fin los meses exactos que tenía, tras semanas de polémica por no revelar este dato. La influenciadora mencionó que se encontraba en su semana número 20. Es decir que estaría entrando a su quinto mes de gestación.

Así mismo, basados en esta información, se especula que su segundo bebé llegaría a este mundo a mediados de julio del presente año. Por lo pronto, Ladera continua disfrutando de su maternidad al lado de su pareja sentimental.