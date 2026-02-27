Karina García sorprende con inesperada respuesta a las críticas que recibe: "no le tengo miedo"

Karina García volvió a ser tema de conversación en plataformas digitales luego de publicar un video en el que rompió el silencio y se refirió directamente a los señalamientos que ha recibido a través de las redes sociales.

¿Qué críticas ha recibido Karina García?

Desde su entrada a La casa de los famosos Colombia del Canal RCN, Karina García ha sido una figura que genera opiniones divididas.

Uno de los temas más comentados fue un video en el que mencionó algunos requisitos para quienes quisieran salir con su hija. En redes sociales, varios internautas afirmaron que el enfoque de sus palabras era materialista, especialmente cuando habló de que debían ser “empresarios”.



Durante su permanencia en el reality también recibió críticas por su relación con el cantante Andrés Altafulla. Algunos televidentes consideraron que su comportamiento llamó la atención en el programa.

También ha sido blanco de comentarios por cambios en su imagen, incluyendo su diseño de sonrisa, situación ante la que respondió que quienes no estuvieran de acuerdo podían simplemente no seguir su contenido.

¿Qué dijo Karina García sobre las críticas?

En un video reciente publicado en sus redes sociales, Karina apareció junto a su hija y envió un mensaje directo sobre las críticas. La creadora de contenido restó importancia a los señalamientos y aseguró que las polémicas no le afectan.

Por su parte, su hija respaldó esa postura y afirmó que ese tipo de situaciones representa una fuente de ingresos para ellas, dejando claro que no consideran las críticas como un obstáculo en su actividad en redes sociales.

¿Quién es Isabella Vargas, hija de Karina García?

Isabella Vargas es creadora de contenido y cuenta con una comunidad amplia en plataformas como TikTok e Instagram.

Madre e hija suelen aparecer juntas en publicaciones y transmisiones en vivo. Sus seguidores frecuentemente destacan el parecido físico entre ambas y señalan que Isabella ha sido una de las personas que más ha defendido públicamente a Karina frente a las críticas.



Por ahora, la conversación digital alrededor de Karina García continúa activa, especialmente tras sus recientes declaraciones sobre las críticas y el impacto que, según ella, tienen en su carrera.