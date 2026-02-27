Jhonny Rivera protagonizó fuerte enfrentamiento con Cintia Cossio en su boda | VIDEO

En redes sociales comenzó a circular un video que captó un enfrentamiento inesperado entre Jhonny Rivera y Cintia Cossio. En el video se puede ver cómo ambos intercambian movimientos y gestos que rápidamente se convirtieron en tema de conversación digital.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López se celebró el domingo 22 de febrero de 2026. La ceremonia tuvo lugar en la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el corregimiento de Arabia, Pereira, cumpliendo el deseo del cantante de casarse en su tierra natal.

Jhonny Rivera se comprometió con Jenny López / (Foto del Canal RCN)

Uno de los momentos más comentados fue la llegada tardía de Jhonny Rivera, quien apareció 45 minutos después de la hora prevista. Explicó posteriormente que había dejado las llaves dentro de su camioneta blindada mientras esperaba que pasara un aguacero.

El evento contó con aproximadamente 300 a 350 invitados, entre familiares, colegas del género popular y creadores de contenido. La propuesta de matrimonio se había realizado en 2025 durante un concierto en el Movistar Arena de Bogotá frente a más de 10.000 personas.

¿Quiénes asistieron a la boda de Jhonny Rivera?

La celebración de Jhonny Rivera y Jenny López contó con la presencia de varias figuras destacadas, desde familiares cercanos hasta artistas del género popular y reconocidos creadores de contenido.

Entre los familiares y allegados, destacó Andy Rivera, hijo del cantante, quien se ubicó en primera fila y dedicó emotivas palabras a la pareja. También asistió Luz Mery Galeano, madre de Andy y exesposa de Jhonny, mostrando la buena relación que mantiene con el cantante.

Los asistentes a la boda de Jhonny Rivera / (Fotos del Canal RCN)

Entre los colegas de la música popular estuvieron presentes Arelys Henao, Francy, Alzate, Jhon Alex Castaño, Ciro Quiñonez y Joaquín Guiller, quienes compartieron algunos momentos de la celebración en sus redes sociales.

En cuanto a los creadores de contenido, la lista incluyó a La Liendra y Dani Duke, así como a Yeferson Cossio acompañado de su pareja Carolina. También estuvo Cintia Cossio, quien protagonizó un enfrentamiento con Jhonny Rivera que se volvió tendencia en redes.

¿Qué pasó entre Jhonny Rivera y Cintia Cossio?

Lo que comenzó como un momento casual terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales: Jhonny Rivera y Cintia Cossio sorprendieron al protagonizar un verdadero enfrentamiento.

Pero no fue cualquier batalla, fue una de baile. En los videos que se compartieron, se puede ver a Jhonny Rivera realizando varios pasos sobre la pista, presumiendo su estilo y ritmo frente a los presentes.

Instantes después, Cintia Cossio se acerca y comienza a replicar cada uno de sus movimientos, avanzando y retrocediendo frente a él, en lo que muchos internautas describieron como un verdadero enfrentamiento.