Alexa Torres evitó que Alejandro Estrada fuera a sala de eliminación: así quedó la Placa
Alexa Torres movió la Placa de La casa de los famosos tras usar su poder de salvación a favor de Alejandro Estrada.
Este viernes 27 de febrero quedó definida una vez más la Placa de la semana con los participantes que irán directo a la sala de eliminación en donde se medirán por votos obtenido por parte del público. Alexa Torres usó su poder de salvación a favor de Alejandro Estrada y evitó que quedara en riesgo.
¿Cómo quedó la placa de la séptima semana de La casa de los famosos Colombia?
A pocos días de que finalice la séptima semana de La casa de los famosos Colombia, una nueva Placa quedó conformada. Con ayuda de poderes, beneficios y votos entre el público y participantes, ocho participantes quedaron en riesgo de eliminación, pero la decisión de Alexa Torres, quien logró robarle la salvación a Campanita, líder de la semana, solo siete quedaron en ella.
Durante la gala, Marcelo Cezán y Carla Giraldo le pidieron a la cantante revelar su decisión y así poder definir de manera oficial la Placa de la semana. Ante esto, Alexa mencionó que salvaría a Alejandro Estrada, quien había sido nominado por Nicolás Arrieta, reciente eliminado.
Por esta razón la Placa de la semana 7 quedó conformada de la siguiente manera:
- Lorena Altamirano (Nominada por el público)
- Juan Palau (Nominado por el público)
- Manuela Gómez (Nominada por la casa – candado)
- Valentino Lázaro (Nominado por la casa - candado)
- Yuli Ruíz (Nominado por la casa)
- Tebi Bernal (Nominado por Campanita, líder de la semana)
- Alexa Torres (Nominación fulminante)
¿Por qué Alexa Torres no se salvó a si misma con el poder de salvación?
Aunque Alexa Torres se encontraba en riesgo de eliminación y tenía un poder de salvación, en esta ocasión la influenciadora no pudo hacer uso de este para beneficio propio. Esto debido a que el pasado jueves 26 de febrero, Campanita obtuvo un poder de nominación fulminante que usó en su contra y que no solo la dejó en riesgo de eliminación, sino que además, le puso un candado para que no pudiera ser salvada mediante poderes.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike