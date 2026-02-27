Alexa Torres evitó que Alejandro Estrada fuera a sala de eliminación: así quedó la Placa

Este viernes 27 de febrero quedó definida una vez más la Placa de la semana con los participantes que irán directo a la sala de eliminación en donde se medirán por votos obtenido por parte del público. Alexa Torres usó su poder de salvación a favor de Alejandro Estrada y evitó que quedara en riesgo.

¿Cómo quedó la placa de la séptima semana de La casa de los famosos Colombia?

A pocos días de que finalice la séptima semana de La casa de los famosos Colombia, una nueva Placa quedó conformada. Con ayuda de poderes, beneficios y votos entre el público y participantes, ocho participantes quedaron en riesgo de eliminación, pero la decisión de Alexa Torres, quien logró robarle la salvación a Campanita, líder de la semana, solo siete quedaron en ella.

Así quedó la Placa de la séptima semana de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Durante la gala, Marcelo Cezán y Carla Giraldo le pidieron a la cantante revelar su decisión y así poder definir de manera oficial la Placa de la semana. Ante esto, Alexa mencionó que salvaría a Alejandro Estrada, quien había sido nominado por Nicolás Arrieta, reciente eliminado.

Por esta razón la Placa de la semana 7 quedó conformada de la siguiente manera:

Lorena Altamirano (Nominada por el público)

Juan Palau (Nominado por el público)

Manuela Gómez (Nominada por la casa – candado)

Valentino Lázaro (Nominado por la casa - candado)

Yuli Ruíz (Nominado por la casa)

Tebi Bernal (Nominado por Campanita, líder de la semana)

Alexa Torres (Nominación fulminante)

¿Por qué Alexa Torres no se salvó a si misma con el poder de salvación?

Aunque Alexa Torres se encontraba en riesgo de eliminación y tenía un poder de salvación, en esta ocasión la influenciadora no pudo hacer uso de este para beneficio propio. Esto debido a que el pasado jueves 26 de febrero, Campanita obtuvo un poder de nominación fulminante que usó en su contra y que no solo la dejó en riesgo de eliminación, sino que además, le puso un candado para que no pudiera ser salvada mediante poderes.