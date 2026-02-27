Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se dejaron llevar por las mieles del amor en La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz consolidaron su amor en La casa de los famosos Colombia con una noche movida.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El romance de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz que sacude La casa de los famosos
El romance de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz que sacude La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

La casa de los famosos Colombia 2026 vive su primera historia de amor con Alejandro Estrada y Yuli Ruiz como protagonistas. La pareja llevó su romance a otro nivel y ya disfrutó de las mieles del amor durante la noche del pasado jueves 26 de febrero.

¿Alejandro Estrada y Yuli Ruiz llevaron su relación a otro nivel en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se han vuelto inseparables dentro de La casa de los famosos Colombia, luego de una serie de coqueteos y una cena romántica que el actor consiguió tras cumplir un reto de El Jefe. Desde entonces, la pareja no se ha separado y durante la noche del pasado jueves 26 de febrero su cercanía dio un nuevo paso.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se dejaron llevar por el amor en el reality
Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se dejaron llevar por el amor en el reality. (Foto Canal RCN).

Aunque comenzaron a dormir en la misma cama días atrás, en las últimas horas protagonizaron una escena que se volvió tendencia en redes sociales y desató todo tipo de reacciones tras ser transmitida en la gala de este viernes.

En las imágenes quedó registrado como ambos estaban dispuestos a dar más en su relación, e incluso Yuli Ruiz le expresó al actor lo mucho que lo quería por ser caballeroso y lindo. Sin embargo, tras constantes llamados de atención por parte de sus compañeros de habitación la pareja decidió no continuar.

¿Yuli Ruiz y Alejandro Estrada oficializaron su relación?

Pese al evidente acercamiento que han tenido a lo largo de la competencia, Alejandro Estrada aún no ha decidido oficializar su relación con Yuli Ruiz ni convertir su romance en algo más serio.

Por ahora, la pareja se ha mantenido al margen y ha vivido esta experiencia con total libertad. Sin embargo, con las constantes muestras de cariño y apoyo que se demuestran dentro de La casa de los famosos Colombia, varios internautas creen que pronto podrían dar ese paso y confirmar su relación públicamente.

Lo cierto es que cada aparición juntos dentro de La casa de los famosos Colombia aviva los rumores y aumenta las expectativas del público.

Así nació el romance entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz
Así nació el romance entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz. (Foto Canal RCN).
