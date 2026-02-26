Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cantante de música popular reveló por qué no fue invitada a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Reconocida cantante de música popular, muy cercana a Jhonny Rivera, contó que no fue invitada a su boda y explicó la razón.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Lady Yuliana rompió el silencio sobre su ausencia en la boda de Jhonny Rivera
Lady Yuliana rompió el silencio sobre su ausencia en la boda de Jhonny Rivera. (Foto Canal RCN).

La reconocida cantante Lady Yuliana causó revuelo en redes sociales tras pronunciarse sobre por qué no estuvo presente en la boda de Jhonny Rivera y Jenny López, teniendo en cuenta su cercanía con el artista de música popular. Incluso reveló que se comunicó con ellos luego de no recibir invitación.

¿Lady Yuliana no fue invitada a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lady Yuliana recibió una pregunta sobre la boda de Jhonny Rivera y Jenny López, en la que le consultaban por qué no había asistido al evento.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?
Jhonny Rivera celebra su compromiso junto a Jenny López / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La reconocida cantante, quien ha acompañado a Jhonny Rivera en importantes momentos de su carrera artística, sorprendió a los usuarios al confesar que no fue invitada por la pareja. Explicó que, aunque ha sido muy cercana al cantante en el ámbito laboral, no existe la misma cercanía en su vida personal.

“No me invitaron, porque ese día no íbamos a cantar ‘Empecemos de cero’. Entonces, ese día él estaba en su matrimonio y yo he sido su invitada para giras y momentos musicales, pero en esta oportunidad era un escenario diferente”.

¿Cuál fue el mensaje que Lady Yuliana le envió a Jhonny Rivera tras no recibir invitación a su boda?

Así mismo, Lady Yuliana manifestó que pese a no haber recibido una invitación a este importante momento en la vida de Jhonny Rivera, le envió un mensaje del que no dio mayores detalles. Sin embargo, recalcó que le tenía un gran aprecio tanto a él como a su esposa, Jenny López.

"Jhonny sabe cuál es todo mi aprecio, mis mejores deseos. Jenny también, incluso les escribí...”

La cantante también dejó claro que el hecho de no haber recibido una invitación no le había afectado como muchos especulaban, pues entendía que se trataba de un momento muy privado.

“Entonces, bueno, no pasa nada, no se cayó el mundo, ni se va a morir nadie por eso"

Jenny López confesó los cambios que ha sentido desde que se casó con Jhonny Rivera: esto reveló
¿Cómo fue el especial matrimonio de Jenny López y Jhonny Rivera? | Foto: Freepik
