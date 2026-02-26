Alejandro Estrada sorprendió al confesar sus sentimientos hacia Alexa Torrex, ¿qué dijo sobre Yuli?

La sanción a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia lo ubicó en el centro de la conversación. Esta vez, no solo por el castigo impuesto por “El Jefe”, sino por la visita que recibió de Alexa Torrex en el calabozo, un encuentro que generó varias reacciones.

¿Por qué Alejandro Estrada fue sancionado en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada fue sancionado por utilizar los momentos en los que la producción reproducía música para conversar sobre temas estratégicos con otros participantes.

“El Jefe” determinó que el actor aprovechaba el ruido para evitar que los micrófonos captaran con claridad ciertas conversaciones. La conducta fue considerada recurrente y consciente dentro de la dinámica del reality.

Como consecuencia, fue enviado al calabozo por dos noches. Además, la producción decidió retirar el beneficio de la música de forma indefinida para toda la casa, ya que otros concursantes también estaban replicando esa conducta.

Alejandro Estrada fue sancionado en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Desde el aislamiento, Alejandro comentó que debía cumplir las normas del juego y que asumiría la consecuencia impuesta.

¿Qué pasó en la visita de Alexa Torrex a Alejandro Estrada en el calabozo?

Durante el aislamiento, Alexa Torrex visitó a su compañero en el calabozo, donde ambos estaban acostados en la cama mientras conversaban. En medio del diálogo, el actor sorprendió al dedicarle unas emotivas palabras que no pasaron desapercibidas en redes:

Es muy valiente, es muy fuerte, es de unos sentimientos muy bonitos.

Alexa Torrex visitó a Alejandro Estrada en el calabozo / (Fotos del Canal RCN)

También afirmó que el tiempo dentro del reality intensifica las emociones y que lo que estaba sintiendo era sincero. De inmediato, Estrada destacó el cariño que le ha cogido a Alexa, destacando que ella no está sola y "es muy berraca".

Las palabras generaron comentarios en redes sociales, donde varios internautas afirmaron que la cercanía entre Alexa y Alejandro podría tener implicaciones en la relación que él mantiene con Yuli dentro del programa.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Yuli Ruiz?

En medio de la conversación con Alexa, Alejandro mencionó que también tiene sentimientos por Yuli Ruiz. Sin embargo, al notar lo que estaba diciendo, se detuvo y aseguró que estaba siendo muy sincero en ese momento.

¿Y lo que siento por Yuli? Ay, no, me estoy sincerando. No, mentiras. Yo también lo siento muy sincero.

Luego de esta declaración, el actor cambió de tema y reflexionó sobre el efecto que el aislamiento estaba teniendo en él. Reconoció que estar en el calabozo lo había sensibilizado y que esa experiencia lo llevaba a expresar sus emociones de manera más directa.

Hasta ahora no se ha presentado una confrontación directa por este tema, pero los internautas siguen atentos a lo que ocurra en La casa de los famosos Colombia, reality que puede verse por Canal RCN y en su app oficial.