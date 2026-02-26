Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mariana Zapata presumió la romántica sorpresa que le hizo Eidevin en La casa de los famosos Colombia

Mariana Zapata disfrutó con alegría la sorpresa preparada por Eidevin López en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Eidevin sorprende a Mariana Zapata.
Eidevin sorprende a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Eidevin sigue sumando puntos con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

Eidevin le hace un desayuno sorpresa a Mariana Zapata.
Eidevin le hace un desayuno sorpresa a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo fue la sorpresa de Eidevin a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

El creador de contenido sorprendió a la paisa con un romántico desayuno. Con la ayuda de Juanda Caribe, el costeño dejó sin palabras a Mariana, que no pudo ocultar su emoción por el detalle.

La influenciadora quedó muy emocionada con la sorpresa y no dudó en presumirlo delante de las cámaras diciendo que Eidevin “se estaba colocando la 20” con los detalles.

Mariana le agradeció el gesto con un beso y un abrazo, lo que aviva las posibilidades de un romance entre ambos.

Este no es el primer momento especial que comparten. Eidevin le dedicó una improvisada pero emotiva serenata a Mariana, que terminó en un tierno beso.

Ese instante fue interpretado por muchos como el inicio de una historia que ahora parece consolidarse con gestos cada vez más románticos.

La química entre ambos se ha convertido en uno de los temas más comentados dentro de la casa, perfilándolos como la segunda posible pareja del reality, después de que Alejandro Estrada y Yuli Ruiz confirmaran su relación.

El día estuvo marcado por el reto de salvación, en el que se definió al famoso que intentará quitarle el poder a Campanita, actual líder de la semana.

¿Melissa Gate continúa en La casa de los famosos Colombia 3?

Además, Melissa Gate continúa participando en las actividades, esta vez con el juego de las etiquetas, donde los participantes se asignaron calificativos que generaron algunas tensiones.

Esta noche pueden cambiar las estrategias y se pueden presentar modificaciones en la placa de nominados, a excepción de Manuela Gómez, quien tiene el candado puesto por Lady y no cuenta con ninguna posibilidad de ser salvada antes de la gala de eliminación.

En este momento, la lista parcial de nominados incluye a Alejandro Estrada, Lorena Altamirano, Juan Palau, Valentino Lázaro, Yuli Ruiz y Tebi Bernal, quienes le hacen compañía a Manuela.

Eidevin suma puntos.
Eidevin suma puntos con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada protagonizó un emotivo momento con Alexa Torrex Alejandro Estrada

Alejandro Estrada sorprendió al confesar sus sentimientos hacia Alexa Torrex, ¿qué dijo sobre Yuli?

Alejandro Estrada vivió un tierno momento con Alexa Torrex y sorprendió al callar sobre sus sentimientos hacia Yuli Ruiz.

Melissa Gate lanza mensaje contundente a participantes de La casa de los famosos Colombia Melissa Gate

Melissa Gate arremete contra participantes de La casa de los famosos Colombia: “Hipócritas”

Melissa Gate critica la actitud de sus compañeros y destaca quién, desde su opinión, es la participante con mejor desempeño.

Las chicas Tormenta dejaron ver su punto de vista sobre la relación de Eidevin López con Mariana Zapata La casa de los famosos

Las chicas Tormenta muestran preocupación por Eidevin en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál es la razón?

Las chicas Tormenta se pronunciaron en La casa de los famosos Colombia y detallaron por qué están preocupadas por Eidevin López.

Lo más superlike

Yina Calderón recreó icónico momento con Karina García en La casa de los famosos Colombia Yina Calderón

Yina Calderón recreó viral momento con Karina García en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón sorprendió al recrear uno de los momentos que protagonizó junto a Karina García en La casa de los famosos.

Influencers

Reconocida influencer vivió un momento de terror luego de que un fan entrara a su casa

Influencer de 25 años muere repentinamente tras desmayarse en su habitación Viral

Influencer brasileña de 25 años fallece de forma repentina; revelan qué ocurrió

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?