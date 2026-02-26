Mariana Zapata presumió la romántica sorpresa que le hizo Eidevin en La casa de los famosos Colombia

Eidevin sigue sumando puntos con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

Eidevin le hace un desayuno sorpresa a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo fue la sorpresa de Eidevin a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

El creador de contenido sorprendió a la paisa con un romántico desayuno. Con la ayuda de Juanda Caribe, el costeño dejó sin palabras a Mariana, que no pudo ocultar su emoción por el detalle.

La influenciadora quedó muy emocionada con la sorpresa y no dudó en presumirlo delante de las cámaras diciendo que Eidevin “se estaba colocando la 20” con los detalles.

Mariana le agradeció el gesto con un beso y un abrazo, lo que aviva las posibilidades de un romance entre ambos.

Este no es el primer momento especial que comparten. Eidevin le dedicó una improvisada pero emotiva serenata a Mariana, que terminó en un tierno beso.

Ese instante fue interpretado por muchos como el inicio de una historia que ahora parece consolidarse con gestos cada vez más románticos.

La química entre ambos se ha convertido en uno de los temas más comentados dentro de la casa, perfilándolos como la segunda posible pareja del reality, después de que Alejandro Estrada y Yuli Ruiz confirmaran su relación.

El día estuvo marcado por el reto de salvación, en el que se definió al famoso que intentará quitarle el poder a Campanita, actual líder de la semana.

¿Melissa Gate continúa en La casa de los famosos Colombia 3?

Además, Melissa Gate continúa participando en las actividades, esta vez con el juego de las etiquetas, donde los participantes se asignaron calificativos que generaron algunas tensiones.

Esta noche pueden cambiar las estrategias y se pueden presentar modificaciones en la placa de nominados, a excepción de Manuela Gómez, quien tiene el candado puesto por Lady y no cuenta con ninguna posibilidad de ser salvada antes de la gala de eliminación.

En este momento, la lista parcial de nominados incluye a Alejandro Estrada, Lorena Altamirano, Juan Palau, Valentino Lázaro, Yuli Ruiz y Tebi Bernal, quienes le hacen compañía a Manuela.