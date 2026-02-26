Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessi Uribe reveló las razones por las que Paola Jara no sube nada con él en redes: "Me cambió"

Jessi Uribe dio una respuesta contundente que aclaró por qué Paola Jara no aparece tanto con él en redes sociales.

Jessi Uribe responde a las dudas.
Jessi Uribe responde a las dudas de sus seguidores en redes sociales. (Fotos Canal RCN)

Jessi Uribe sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron por qué su pareja Paola Jara no subía fotografías con él en redes sociales.

Jessi Uribe asegura que fue reemplazado.
Jessi Uribe asegura que fue reemplazado por su hija Emilia. (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Jessi Uribe cuando le preguntaron por la ausencia de fotografías de él y Paola Jara en redes sociales?

El cantante decidió hacer la dinámica de Instagram de la caja de preguntas. Uno de sus seguidores le hizo la inesperada pregunta y el cantante respondió de manera contundente.

Jessi dijo que Paola lo había cambiado por una chiquitina refiriéndose a su pequeña hija Emilia.

La pareja estuvo en unas breves vacaciones en una paradisiaca isla en el primer paseo familiar desde el nacimiento de Emilia.

Jessi Uribe aprovechó este momento alejado de todo para hacerle una tierna dedicatoria musical a Paola a la orilla de una piscina mientras se relajaban y descansaban.

Los cantantes han mostrado como están presentes en cada momento importante del crecimiento de su hija.

Recientemente, Paola compartió emocionada en sus historias de Instagram el primer peinado que le pudo realizar a Emilia, un momento que enterneció a sus seguidores.

Jessi también ha mostrado como duerme tranquilamente junto a su pequeña que lo abraza.

La pareja ha sabido equilibrar su vida artística con la crianza de Emilia. Aunque ambos continúan con sus compromisos musicales, han dejado claro que la familia es su prioridad.

¿Cómo celebraron Paola Jara y Jessi Uribe los tres meses de su hija Emilia?

Paola Jara y Jessi aprovecharon este viaje como celebración de los tres meses de Emilia, compartiendo con sus seguidores un recuento de sus aventuras familiares.

En esas publicaciones, ambos mostraron cómo se encuentran físicamente. Jessi subió un video bailando en camisilla en el que varios seguidores le comentaron que estaba subido de peso, mientras que Paola mostró su figura y recibió elogios por mantener un cuerpo atlético y tonificado tras su parto.

Además, Paola mostró que apenas regresaron de sus vacaciones llevaron a Emilia al pediatra para confirmar que la pequeña se encuentra en las mejores condiciones de salud.

Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe, cumplió tres meses.
Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe, cumplió tres meses y lo celebraron con paseo familiar. (Foto Harrizon Frazer/AFP)
Karina García sorprende con una inesperada reacción al recordar a Altafulla Karina García

Karina García sorprende con una inesperada reacción al recordar a Altafulla: “Caí por boba”

Karina García sorprendió en redes al mostrar su inesperada reacción tras recordar su historia junto a Andrés Altafulla.

Yina Calderón recreó icónico momento con Karina García en La casa de los famosos Colombia Yina Calderón

Yina Calderón recreó viral momento con Karina García en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón sorprendió al recrear uno de los momentos que protagonizó junto a Karina García en La casa de los famosos.

Lady Yuliana rompió el silencio sobre su ausencia en la boda de Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Cantante de música popular reveló por qué no fue invitada a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Reconocida cantante de música popular, muy cercana a Jhonny Rivera, contó que no fue invitada a su boda y explicó la razón.

