Jhonny Rivera presumió el costoso regalo que recibió de Arelys Henao: "Jenny pegó un grito"

a boda de Jhonny Rivera que tuvo lugar el pasado domingo 22 de febrero, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, especialmente porque el mismo cantante se ha mostrado abierto a hablar sobre el tema y contarle a sus seguidores detalles de este día tan especial.

¿Cuáles fueron los lujosos regalos que recibió Jhonny Rivera y Jenny López en su boda?

En medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta de Instagram, el exponente de música popular respondió a todas las curiosidades de los internautas, quienes se mostraron interesados en conocer, por ejemplo, cuáles fueron algunos de los regalos que recibió de los invitados.

"¿Puedes decir qué les regalaron, sin decir quién?", escribió un usuario. Frente a la insistencia, Jhonny dijo lo siguiente: "Yo no creo que se incomode nadie porque yo muestre regalos que me tienen muy feliz".

Dicho esto, procedió a mostrar el obsequio de la cantante Arelys Henao, quien los sorprendió con una máquina para hacer helados, regalo que incluso llevó a que Jenny pegara un grito y que Rivera describió como "espectacular".

Este fue el regalo que Jhoony Rivera y Jenny López recibieron de Arelys Henao. Foto | Canal RCN.

¿Qué recibió Jhonny Rivera y Jenny López por parte de sus invitados?

Posteriormente, aprovechó para compartir que su otro colega Joaquín Guiller también se lució al regalarle una freidora de aire, pero no cualquiera, pues en sus palabras se trata de una de mucho más nivel, ya que esta viene con dos pisos y mucha más capacidad para preparar alimentos.

Mientras presumía un poco los regalos que recibieron de ambos artistas, también dejó a la vista otros obsequios que también recibieron, entre esos flores, vajillas, elementos decorativos como jarrones y más electrodomésticos.

Jhonny Rivera presumió los regalos de su boda. Foto | Canal RCN.

¿En donde se casaron Jhonny Rivera y Jenny López?

El matrimonio que se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana, se cumplió en el municipio de Arabia, en Pereira, lugar al que juntos llegaron y fueron recibidos entre la multitud que siguió desde muy cerca la boda, pues fue el momento indicado no solo para celebrar el amor, sino también para expresarles su cariño a la pareja de cantantes.

La recepción fue en zona rural del municipio y contó con la presencia de varias figuras reconocidas, y por supuesto, de los familiares, amigos y seres queridos de los recién casados.

Por ahora, Jhonny reveló que esperan ansiosos poder iniciar su vida en pareja juntos, y uno de sus primeros pasos es empezar como esposos en otro lugar, pues según lo reveló él y Jenny se irán a vivir a otra vivienda.