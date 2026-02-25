Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera presumió el costoso regalo que recibió de Arelys Henao: "Jenny pegó un grito"

El cantante Jhonny Rivera abrió sus regalos de boda y presumió algunos detalles que recibió de sus colegas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhonny Rivera en el programa Yo José Gabriel - Arelys Henao en Buen día Colombia.
Jhonny Rivera reveló el regalo que recibió de Arelys Henao. Foto | Canal RCN.

L

a boda de Jhonny Rivera que tuvo lugar el pasado domingo 22 de febrero, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, especialmente porque el mismo cantante se ha mostrado abierto a hablar sobre el tema y contarle a sus seguidores detalles de este día tan especial.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los lujosos regalos que recibió Jhonny Rivera y Jenny López en su boda?

En medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta de Instagram, el exponente de música popular respondió a todas las curiosidades de los internautas, quienes se mostraron interesados en conocer, por ejemplo, cuáles fueron algunos de los regalos que recibió de los invitados.

Artículos relacionados

"¿Puedes decir qué les regalaron, sin decir quién?", escribió un usuario. Frente a la insistencia, Jhonny dijo lo siguiente: "Yo no creo que se incomode nadie porque yo muestre regalos que me tienen muy feliz".

Artículos relacionados

Dicho esto, procedió a mostrar el obsequio de la cantante Arelys Henao, quien los sorprendió con una máquina para hacer helados, regalo que incluso llevó a que Jenny pegara un grito y que Rivera describió como "espectacular".

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Este fue el regalo que Jhoony Rivera y Jenny López recibieron de Arelys Henao. Foto | Canal RCN.

¿Qué recibió Jhonny Rivera y Jenny López por parte de sus invitados?

Posteriormente, aprovechó para compartir que su otro colega Joaquín Guiller también se lució al regalarle una freidora de aire, pero no cualquiera, pues en sus palabras se trata de una de mucho más nivel, ya que esta viene con dos pisos y mucha más capacidad para preparar alimentos.

Mientras presumía un poco los regalos que recibieron de ambos artistas, también dejó a la vista otros obsequios que también recibieron, entre esos flores, vajillas, elementos decorativos como jarrones y más electrodomésticos.

Jhonny Rivera en Yo José Gabriel.
Jhonny Rivera presumió los regalos de su boda. Foto | Canal RCN.

¿En donde se casaron Jhonny Rivera y Jenny López?

El matrimonio que se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana, se cumplió en el municipio de Arabia, en Pereira, lugar al que juntos llegaron y fueron recibidos entre la multitud que siguió desde muy cerca la boda, pues fue el momento indicado no solo para celebrar el amor, sino también para expresarles su cariño a la pareja de cantantes.

La recepción fue en zona rural del municipio y contó con la presencia de varias figuras reconocidas, y por supuesto, de los familiares, amigos y seres queridos de los recién casados.

Por ahora, Jhonny reveló que esperan ansiosos poder iniciar su vida en pareja juntos, y uno de sus primeros pasos es empezar como esposos en otro lugar, pues según lo reveló él y Jenny se irán a vivir a otra vivienda.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia 2024 - Jhonny Rivera en Yo José Gabriel. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló la verdadera razón por la que Pipe Bueno no asistió a la boda de Jhonny Rivera

La influencer Luisa Fernanda W se sinceró con sus seguidores y habló de los motivos que les impidieron estar en la celebración.

Él es Roberto Cortés, el guapo hombre con el que se casará Ilenia Antonini Ilenia Antonini

Él es Roberto Cortés, el guapo hombre con el que se casará Ilenia Antonini

Ilenia Antonini confesó que se casará e internautas dividen opiniones acerca de quién es el guapo hombre que es su prometido.

Yeferson Cossio comparte curioso momento. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio encontró a su novia Carolina Gómez en una particular situación: "No entiendo nada"

Yeferson Cossio encontró a su novia Carolina Gómez en una escena fuera de lo común dentro de un baño público.

Lo más superlike

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”

Christian Nodal pide ayuda pública para poder convivir con su hija Inti y asegura que su silencio “no es abandono”.

Quién era el invitado en la boda de Jhonny Rivera confundido por su parecido con Yeison Jiménez Jhonny Rivera

Quién era el invitado en la boda de Jhonny Rivera confundido por su parecido con Yeison Jiménez

Melissa Gate causa revuelo en La casa de los famosos Colombia tras reciente dinámica: ¿cuál? Melissa Gate

Melissa Gate causa revuelo en La casa de los famosos Colombia tras reciente dinámica: ¿cuál?

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló Talento internacional

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló