Christian Nodal critica a Cazzu y lanza contundente mensaje sobre su hija: “Ella no es argumento, es mi bebé”

Una nueva colaboración de Rauw Alejandro junto a Jhayco encendió la polémica al incluir el nombre de Christian Nodal en uno de sus versos, lo que desató una fuerte reacción de Cazzu en medio del tenso contexto personal que atraviesan.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Qué dice la canción de Rauw Alejandro?

El tema titulado “Rosita” incluye la frase: “Yo me dejo y me caso contigo, a lo Christian Nodal”, una línea que hace referencia a la fama del cantante mexicano de enamorarse y comprometerse rápidamente.

Aunque para algunos fue solo una comparación dentro del lenguaje habitual del género urbano, para otros el verso no pasó desapercibido.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿Cómo respondió Cazzu ante la canción?

Tres días después del estreno, Cazzu publicó en X un mensaje que muchos interpretaron como indirecta:

“El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.

Más adelante dejó de seguir en redes a Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy, lo que aumentó las especulaciones.

El 24 de febrero compartió un extenso texto donde criticó lo que llamó “La legendaria camaradería entre varones”, cuestionando la falta de empatía dentro del género. También escribió:

“Van fingiendo no comprender por que “tan ardida ella”, “tan resentida la tonta” pero todos los ven, la línea divisoria de derecha e izquierda se va desdibujando y finalmente los descubren in fraganti en su pecado.”

Asimismo, habló sobre su hija, Inti, y dejó entrever que todo parte desde el dolor de madre y del delicado tema del “abandono” de Nodal, no hacia ella, sino hacia la menor.

“Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? Primero madre, después la dueña de unos ovarios enormes [...] La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios.”

Cazzu criticó la "falta de empatía en el género" y el "abandono" de Nodal hacía su hija Inti. (Foto Mireya Acierto / AFP)

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en Hollywood!: Hija de reconocido actor es hallada sin vida en su casa

¿Qué respondió Nodal ante los comentarios de Cazzu?

Nodal no se quedó callado y utilizó su canal de difusión en Instagram para fijar postura. El cantante minimizó la polémica y aseguró que se trata solo de una referencia común dentro del género.

“El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, “como Christian Nodal”, expresó.

El intérprete sostuvo que la mención incluso podría entenderse en tono de burla hacia su propia fama de “alma enamorada” y agregó que se trata de una canción para perrear, no de un “tratado de ética y filosofía”.

“Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada. [...] Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía”, compartió.

En su mensaje, Nodal criticó lo que llamó “selectividad de la indignación”, al señalar que Cazzu se molestaba por una canción, pero no con personas que “dañaron la relación y les causó un infierno durante y después del embarazo”.

Asimismo, fue contundente al referirse a su hija Inti y dejó claro que no está de acuerdo con que la usen como argumento dentro de una polémica musical.

“Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado. Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no le gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé”, respondió.

Finalmente, dejó claro que las diferencias deben hablarse en privado, evitando polémicas públicas en relaciones que alguna vez fueron cercanas.

“Hablando se entiende la gente. Si algo dolió por amistad, por eso existe conversación directa. Lo demás es espectáculo”, finalizó.