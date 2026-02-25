Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”

Tras la reciente polémica por una canción en la que se menciona su nombre —y que detonó un nuevo cruce mediático con Cazzu— Christian Nodal decidió pronunciarse públicamente.

Sin embargo, más allá del tema musical, el cantante aprovechó el momento para hablar de un asunto mucho más delicado: su hija Inti.

A través de su canal de difusión en Instagram, el intérprete pidió ayuda para poder ejercer sus derechos como padre cuando, según afirma, no se le permite convivir con la menor.

¿Qué pidió Christian Nodal en sus redes sociales?

En su mensaje, el artista cuestionó públicamente las trabas que —asegura— ha enfrentado en los procesos legales en Argentina para establecer un acuerdo sobre convivencia y manutención.

“Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos vínculo como padre si no se me permite”, escribió.

Nodal explicó que en las mediaciones “se buscó el mejor arreglo para el interés superior de nuestra bebé”, pero señaló que hubo “peticiones completamente irracionales” con las que no estuvo de acuerdo.

“Estoy seguro nadie de quienes me lee aceptaría el tipo de acuerdo al que pretendió llegar. No hubo arreglo”, afirmó.

También habló sobre el tema de los supuestos permisos negados para viajar con la niña. Según su versión, nunca existió un documento donde se negara a autorizar traslados.

“Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba. [...] No existe un solo documento en el que me haya negado a los permisos de dichos viajes. Y si los hay que se muestren”, sostuvo.

Ante la falta de acuerdo, explicó que decidió proceder legalmente desde México con una intención clara: que un juez regule los días de convivencia y establezca una cifra de manutención formal.

“En ese proceso me encuentro”, precisó.

El cantante también se refirió a la filtración de cifras económicas, las cuales —dijo— fueron sacadas de contexto. “Cuando eso ocurrió, inmediatamente se señaló que la demanda era por dinero”, expresó, asegurando que los pagos se realizaron como fueron solicitados.

En uno de los fragmentos más emotivos, Nodal habló del impacto personal que vive:

“Discúlpenme, pero no puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos”.

Y fue contundente al aclarar:

“Yo no soy un santo y mucho menos perfecto. Me he equivocado como todos. Pero mi silencio y mi distancia no son abandono. Es la única vía que me queda: esperar la justicia”.

Christian Nodal estalla y pide justicia para poder ver a su hija. (Foto Frazer Harrison / AFP)

¿Qué sucedió con la polémica manutención de Nodal a Cazzu?

Hace unos meses, Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, declaró ante la prensa mexicana que no está conforme con la cantidad que Nodal aporta para la manutención de Inti, argumentando que “los gastos son elevados”.

La periodista Pati Chapoy informó que el cantante habría entregado poco más de 697 mil dólares en un periodo de 13 meses. Incluso se mostraron documentos oficiales que respaldarían lo declarado previamente por el abogado del artista, César Muñoz, quien negó que su cliente incumpla con sus responsabilidades económicas o que impida viajes al extranjero.

Mientras el proceso legal continúa, Nodal cerró su mensaje con una frase que resume su postura ante la exposición pública del conflicto:

“Tantos métodos que existen pa promocionar una gira… Ojalá pronto se acabe esta telenovela.”