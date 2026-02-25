Alejandro Sanz aviva rumores de romance tras aparecer de la mano con Stephanie Cayo

El cantante español Alejandro Sanz volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de ser captado en varias presentaciones acompañado por una mujer, lo que reavivó rumores sobre un posible nuevo romance.

¿Quién es la mujer con la que estaría saliendo Alejandro Sanz?

El artista se encuentra actualmente realizando su gira por Ecuador y Colombia, donde ha ofrecido varios conciertos en las últimas semanas.

Sin embargo, más allá de lo ocurrido sobre el escenario, lo que llamó la atención fue la presencia constante de una figura femenina en distintos momentos de la gira.

Se trata de la actriz peruana Stephanie Cayo, quien asistió a diferentes presentaciones del intérprete español durante su paso por estos países.

En varios videos que circularon en redes sociales, se le ve disfrutando del espectáculo, grabando fragmentos de las canciones y aplaudiendo durante algunas de las interpretaciones más coreadas por el público.

Su presencia no pasó desapercibida para los asistentes ni para los seguidores en redes sociales, quienes comenzaron a comentar sobre la cercanía entre ambos.

Alejandro Sanz reaparece acompañado y enciende especulaciones amorosas. (Foto: AFP)

Las imágenes difundidas muestran a Stephanie en zonas cercanas al escenario y acompañando al artista en distintos momentos de la jornada.

¿Qué ocurrió entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz en pleno concierto?

Uno de los momentos que más comentarios generó se produjo al finalizar una de las presentaciones en Ecuador.

En grabaciones compartidas por asistentes al evento, se observa al cantante tomando de la mano a Stephanie mientras abandonaban el escenario, un detalles que desató múltiples reacciones en redes sociales.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha realizado declaraciones oficiales sobre un posible romance. En ocasiones anteriores, cuando surgieron comentarios similares, la actriz señaló que entre ellos existía una relación de amistad.

Alejandro Sanz reaparece acompañado y enciende especulaciones amorosas. (Fotos: AFP)

El nombre de Alejandro Sanz también ha estado recientemente en la conversación pública tras su ruptura con la actriz Candela Márquez, relación que finalizó a finales de diciembre.

Posteriormente, el cantante volvió a ser mencionado luego de un mensaje que envió a Shakira por su cumpleaños, situación que generó comentarios en redes sociales tras viralizarse un fragmento relacionado con declaraciones de la artista colombiana en el que se hablaba que entre ellos habría alguna relación amorosa.