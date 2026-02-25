Jhonny Rivera causa sensación en redes por los pasos prohibidos que realizó en su boda

Jhonny Rivera continúa compartiendo en sus redes sociales los momentos más memorables de su boda con Jenny López. Esta vez, el artista sorprendió al publicar el video de los "pasos prohibidos" que realizó durante la fiesta, desatando sensación entre sus seguidores.

¿Cuál es el video de los "pasos prohibidos" que realizó Jhonny Rivera en la fiesta de su boda?

El cantante de música popular Jhonny Rivera causó sensación en redes sociales al compartir un video en el que aparece impecablemente vestido, llegando a la iglesia para contraer matrimonio con su prometida, Jenny López.

Jhonny Rivera se casó con Jenny López el pasado 22 de febrero de 2026. (Foto: Canal RCN)

No obstante, segundos después la escena cambia y muestra al artista ya en la celebración, rodeado de familiares e invitados, desatando la euforia con sus "pasos prohibidos" y dejando claro que, además de cantar, también domina la pista de baile.

¿Cómo ven mis pasos prohibidos?".

Escribió el cantante acompañando el video y generando miles de reacciones y comentarios.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a los "pasos prohibidos" de Jhonny Rivera en su boda?

Muchos de sus seguidores no tardaron en reaccionar al video que el artista de 52 años publicó en TikTok, destacando su talento para el baile y resaltando la energía y humildad que, según ellos, lo caracterizan.

Sin embargo, otros aprovecharon el momento para bromear con el intérprete de 'El Intruso', recordándole entre risas que, si se hubiera casado a los 80 años, como él mismo solía decir en tono jocoso antes de su boda con Jenny López, difícilmente habría podido ejecutar esos llamativos pasos de baile.

Y si nos enseñas a bailar", "El Jhonny es un parche" y "Me encantan tus pasos, bailas super", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Jhonny Rivera causó sensación en redes con sus "pasos prohibidos" en su boda. (Foto: Canal RCN)

¿Qué viene ahora para Jhonny Rivera tras casarse con Jenny López?

Tras su matrimonio con Jenny López, Jhonny Rivera continuará enfocado en su carrera musical, con presentaciones en diferentes ciudades y nuevos proyectos que ya venía preparando antes de la boda. El artista ha dejado claro que esta nueva etapa personal también lo inspira profesionalmente.

Además, la pareja ha compartido que tendrán su luna de miel por distintos lugares del mundo y que sin duda compartirán esos momentos de su vida juntos en redes sociales, donde cuentan con una sólida comunidad de seguidores.