Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jhonny Rivera causa sensación en redes por los pasos prohibidos que realizó en su boda

Jhonny Rivera compartió con sus seguidores los pasos prohibidos que realizó en su boda con Jenny López, causando sensación.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jhonny Rivera emocionó a sus fans al mostrarles los pasos prohibidos que realizó en su boda
Jhonny Rivera sorprendió a sus fans al demostrar su talento para el baile con sus pasos prohibidos en su boda. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Jhonny Rivera continúa compartiendo en sus redes sociales los momentos más memorables de su boda con Jenny López. Esta vez, el artista sorprendió al publicar el video de los "pasos prohibidos" que realizó durante la fiesta, desatando sensación entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video de los "pasos prohibidos" que realizó Jhonny Rivera en la fiesta de su boda?

El cantante de música popular Jhonny Rivera causó sensación en redes sociales al compartir un video en el que aparece impecablemente vestido, llegando a la iglesia para contraer matrimonio con su prometida, Jenny López.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Jhonny Rivera se casó con Jenny López el pasado 22 de febrero de 2026. (Foto: Canal RCN)

No obstante, segundos después la escena cambia y muestra al artista ya en la celebración, rodeado de familiares e invitados, desatando la euforia con sus "pasos prohibidos" y dejando claro que, además de cantar, también domina la pista de baile.

¿Cómo ven mis pasos prohibidos?".

Escribió el cantante acompañando el video y generando miles de reacciones y comentarios.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a los "pasos prohibidos" de Jhonny Rivera en su boda?

Muchos de sus seguidores no tardaron en reaccionar al video que el artista de 52 años publicó en TikTok, destacando su talento para el baile y resaltando la energía y humildad que, según ellos, lo caracterizan.

Sin embargo, otros aprovecharon el momento para bromear con el intérprete de 'El Intruso', recordándole entre risas que, si se hubiera casado a los 80 años, como él mismo solía decir en tono jocoso antes de su boda con Jenny López, difícilmente habría podido ejecutar esos llamativos pasos de baile.

Y si nos enseñas a bailar", "El Jhonny es un parche" y "Me encantan tus pasos, bailas super", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Quién era el invitado en la boda de Jhonny Rivera confundido por su parecido con Yeison Jiménez
Jhonny Rivera causó sensación en redes con sus "pasos prohibidos" en su boda. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué viene ahora para Jhonny Rivera tras casarse con Jenny López?

Tras su matrimonio con Jenny López, Jhonny Rivera continuará enfocado en su carrera musical, con presentaciones en diferentes ciudades y nuevos proyectos que ya venía preparando antes de la boda. El artista ha dejado claro que esta nueva etapa personal también lo inspira profesionalmente.

Además, la pareja ha compartido que tendrán su luna de miel por distintos lugares del mundo y que sin duda compartirán esos momentos de su vida juntos en redes sociales, donde cuentan con una sólida comunidad de seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Blessd lanzó mensaje de desamor en medio de rumores de ruptura con Manuela QM Blessd

Blessd compartió curioso video tras rumores de ruptura: “fue suficiente para ti un rumor"

Blessd generó revuelo tras publicar video con mensaje de desamor en medio de rumores de ruptura.

Foo Fighters anuncia su gira mundial en el 2026 Talento internacional

Foo Fighters anuncia nuevo tema "Your Favorite Toy" y, con él, su próxima gira mundial

La banda estadounidense, Foo Fighters, anunció su nueva gira mundial en el 2026; en la que se encuentran países de Europa y Norteamérica.

Shakira hará un concierto gratis en CDMX Shakira

Shakira anunció que hará un concierto gratis en México, ¿cuál es la razón?

Shakira sorprendió a sus fans mexicanos tras un video que compartió asegurando que haría un show totalmente gratis en CDMX

Lo más superlike

Paulina Vega rompe el silencio tras críticas por borrar el título de “Miss Universo” de sus redes Viral

Paulina Vega rompe el silencio tras críticas por borrar el título de “Miss Universo” de sus redes

Paulina Vega explicó por qué eliminó el título de Miss Universo de su biografía y respondió a las críticas en redes sociales.

Reconocido influencer sorprende al revelar que se cansó de su orientación y busca esposa e hijos Influencers

Reconocido influencer revela que quiere cambiar su orientación y ahora busca esposa e hijos

Canal RCN celebra sus 5 millones. Talento nacional

Canal RCN celebra un importante logro que marca su historia, ¿de qué se trata?

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?