Jenny López sorprendió al revelar qué fue lo que más le gustó de su boda con Jhonny Rivera

Jenny López llamó la atención en redes sociales al revelar lo que más le gustó de su matrimonio con Jhonny Rivera.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jenny López revela qué fue lo que más le gustó de su boda / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El pasado 22 de febrero de 2026, Jenny López y Jhonny Rivera celebraron su boda en Pereira, un evento que llamó la atención de medios y seguidores. A través de sus historias, Jenny López rompió el silencio y reveló qué fue lo que más le gustó de la ceremonia.

¿Cómo fue la boda de Jenny López y Jhonny Rivera?

La boda de Jenny López y Jhonny Rivera se realizó en la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el corregimiento de Arabia, Pereira. Para rendir homenaje a la cultura cafetera, el cantante llegó al templo en un Jeep Willys.

Jhonny Rivera y Jenny López celebraron su boda / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Aunque la intención inicial era tener un evento más privado, la noticia se filtró y cientos de seguidores se reunieron afuera para felicitar a los novios.

Entre los invitados más curiosos estuvieron los cinco perros de la pareja, que participaron con pequeños corbatines, convirtiéndose en protagonistas de la ceremonia.

En cuanto al estilo de los novios, Jenny López llevó un vestido blanco, con encajes y brillos, alquilado para la ocasión. Jhonny Rivera optó por un traje blanco con chaleco y blazer.

¿Qué le gustó a Jenny López de su boda con Jhonny Rivera?

A través de sus redes sociales, Jenny López llamó la atención de sus seguidores al destacar qué fue lo que más le gustó del evento especial.

La cantante afirmó que le gustó sentirse acompañada por sus seres queridos y ver a tantos seguidores aplaudiéndolos al llegar a la iglesia. Destacó que la ceremonia reflejaba su esencia: una celebración sin formalismos, enfocada en compartir con amigos y familiares.

Siento que todo salió como lo queríamos, con nuestra esencia, con mucho amor y con las personas apropiadas para el momento indicado.

Jhonny Rivera compartió varios detalles en redes sociales. Contó que pasaron un día entero sin verse antes de la boda para que el reencuentro en la iglesia fuera más emotivo.

Jhonny Rivera revela detalles sobre su boda / (Foto del Canal RCN)

El cantante indicó que la ceremonia inicialmente sería para 250 personas, pero finalmente asistieron cerca de 350. Entre los regalos recibidos, mencionó que Arelys Henao les obsequió una máquina de helados y Joaquín Guiller una freidora de aire de dos pisos.

Jhonny y Jenny ya se han instalado en su nuevo hogar y planean, antes de la luna de miel, realizar una gira por Europa, comenzando en Madrid, para luego continuar su viaje de bodas a destinos como Maldivas, Dubái, Kenia y Turquía.

