Dos de los ídolos más importantes del género urbano traen su espectáculo 3D al Movistar Arena de Bogotá, el próximo 28 de febrero, con más de 60 canciones, proyecciones inmersivas y la promesa de que este será un concierto nunca antes visto en Colombia.

Se trata de Jowell & Randy dos pioneros de la música urbana que, por generaciones, emocionaron a millones con sus himnos. Ahora, como si de una mirada al pasado se tratara, quieren revivir sus más grandes éxitos, pero con una propuesta vanguardista e innovadora.

¿Por qué el concierto de Jowell & Randy promete ser el show más ambicioso de reguetón en Colombia?

Después de agotar entradas en Puerto Rico, Chile y Perú, Jowell & Randy ponen rumbo a Colombia con un formato que está redefiniendo lo que significa ver reguetón en vivo. El show 3D llega por primera vez al país, y Bogotá será la ciudad elegida para vivirlo.

Lejos de ser una presentación habitual, el concierto se convertirá en una experiencia inmersiva y multisensorial donde la tecnología será protagonista con mapping y proyecciones visuales. Los asistentes recibirán unas gafas 3D para disfrutar de un espectáculo en vivo que repasará más de 60 éxitos del dúo.

Se proyecta que el espectáculo supere las tres horas de duración, combinando pantallas con proyección tridimensional, iluminación de gran formato e invitados especiales.

Jowell & Randy prometen un show donde el público pueda ser parte de él

Los artistas aseguraron que su plan es que las personas puedan sentirse parte del concierto en cada momento y, por ello, tienen cuidado con cada detalle para regalarles una noche que nunca borrarán de sus recuerdos.

"Colombia siempre nos recibe con una energía única. Este show es nuestra forma de devolverles todo ese amor, pero ahora en otra dimensión", señalaron los artistas en su comunicado oficial para los medios de comunicación.

Recordemos que estas leyendas urbanas tienen más de 25 años de trayectoria, donde construyeron buena parte del sonido que definió el género a nivel global con éxitos como 'Un Poco Loca', 'Let's Go To My Crib', 'Shorty' y 'No Te Veo'. Además, de colaboraciones históricas como: 'Safaera' junto a Bad Bunny, 'Bonita' con J Balvin y 'Agresivo' al lado de Arcangel, entre muchos otros.

¿Dónde y cuándo ver a Jowell & Randy?

El concierto se llevará a cabo en la jornada de este sábado 28 de febrero en el Movistar Arena de Bogotá y las boletas para todas las localidades ya están a la venta en TuBoleta.com.

De momento, los colombianos están ansiosos por presenciar y ser parte del concierto que promete revolucionar los shows en el país cafetero.