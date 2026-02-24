Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessi Uribe conmueve a sus fans al enseñarles cómo Emilia le ayuda a conciliar el sueño

Jessi Uribe ha compartido un tierno video, mostrándoles a sus seguidores cómo su hija Emilia le ayuda a conciliar su sueño.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jessi Uribe enterneció las redes, mostrando como Emilia le ayuda a dormir. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Jessi Uribe continúa compartiendo con sus seguidores los momentos más especiales junto a su pequeña hija Emilia. El más reciente fue un video que enterneció a sus fans, en el que mostró cómo la bebé se ha convertido en su mejor aliada a la hora de conciliar el sueño.

¿Cómo ayuda Emilia a Jessi Uribe a conciliar el sueño?

A través de sus historias de Instagram, el cantante de música popular Jessi Uribe compartió un tierno momento en el que aparece recostado en la cama mientras su pequeña hija apoya su manito sobre su rostro, para ayudarlo a quedarse dormido.

Jessi Uribe mostró a sus fans cómo Emilia le ayuda a conciliar el sueño
Jessi Uribe duerme con la manito de Emilia en su rostro. Así logra conciliar el sueño. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

La escena conmovió a sus más de siete millones de seguidores y fue descrita por el bumangués como un instante "espectacular" que, según dio a entender, nunca olvidará.

Este especial momento tuvo lugar en Punta Cana, República Dominicana, destino al que el artista de 38 años viajó para disfrutar de unas vacaciones junto a Paola Jara y la pequeña Emilia.

¿Cuándo mostrarán Jessi Uribe y Paola Jara el rostro de su hija Emilia?

Aunque los seguidores de los cantantes de música popular están ansiosos por conocer el rostro de la bebé, recientemente el intérprete de 'No te hago falta' les reveló, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, que mostrarán su carita una vez sea bautizada.

La confesión alegró y sorprendió a muchos, pero también dejó abierta la duda sobre si el artista hablaba en serio o si, fiel a su estilo, estaba jugando de manera divertida con la expectativa de sus fans.

Paola Jara y Jessi Uribe mencionaron cuándo mostrarían el rostro de Emilia
Paola Jara y Jessi Uribe revelaron que enseñarían el rostro de su hija cuando la bauticen. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

¿A quién se parece Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Paola Jara confesó a sus fans que, por ahora, no tiene claro a quién se parece Emilia, ya que considera que la bebé tiene rasgos tanto de ella como de Jessi Uribe.

Según explicó, hay días en los que le nota facciones muy marcadas del cantante y, en otros momentos, siente que se parece más a ella.

Incluso, la artista aseguró que al reencontrarse con su mamá, percibió un gran parecido entre la abuela y la pequeña.

Para Paola, los bebés cambian constantemente y cada día Emilia luce diferente, por lo que todavía es difícil definir a quién heredó más sus rasgos.

