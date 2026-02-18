Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jessi Uribe presume a su hija Emilia y divide opiniones con su belleza: ¿se parecen?

Jessi Uribe comparte emotivo video junto a su hija Emilia y divide opiniones tras el parecido que hay entre ambos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jessi Uribe presume a su hija Emilia y divide opiniones con su belleza: ¿se parecen?
¿Cuál es la emotiva fotografía que compartió Jessi Uribe junto a Emilia? | Foto: Canal RCN

En los últimos meses, Jessi Uribe y Paola Jara se han convertido en dos de las celebridades más reconocidas del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial, por compartir diferentes acontecimientos de su especial relación.

Por esta razón, la pareja que hace parte del entretenimiento ha causado una ola de comentarios por parte de los internautas al presumir la especial relación que hay entre ambos, en especial por la emotiva noticia que compartieron acerca del nacimiento de Emilia.

Así también, miles de navegantes han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca del parecido que tiene Emilia junto a sus padres, quienes le han brindado todo su amor, desde el primer día de su nacimiento.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video en el que Jessi Uribe refleja su parecido con Emilia?

Cabe destacar que Jessi Uribe no solo se ha destacado por su gran habilidad en el campo artístico y ser uno de los máximos exponentes del género popular, sino que también, por presumir la gratificante experiencia que ha vivido a nivel personal al ser el padre de Emilia.

Jessi Uribe presume a su hija Emilia y divide opiniones con su belleza: ¿se parecen?
Este es el parecido de Emilia con su padre, Jessi Uribe. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Jessi Uribe compartió un emotivo video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, en el que presume la gran felicidad que siente al ser el padre de Emilia.

Artículos relacionados

Así también, en el video se refleja que Jessi Uribe disfrutó de un especial momento junto a Emilia, con quien ha compartido valiosos momentos. Sin embargo, aclaró las razones por la que no muestra el rostro de la pequeña a su totalidad, expresando las siguientes palabras:

“Les quiero mostrar la niña, pero siempre recuerdo lo que dijo Bruce Lee y se me pasa”, agregó Jessi Uribe.

¿Cómo ha sido la llegada de Emilia para Jessi Uribe y Paola Jara?

Desde luego, Paola Jara y Jessi Uribe no solo han captado la atención mediática por parte de los internautas por ser reconocidos cantantes del género popular, sino que también, se han destacado por la especial relación que tienen, siendo los padres de Emilia.

Artículos relacionados

Jessi Uribe presume a su hija Emilia y divide opiniones con su belleza: ¿se parecen?
¿Cómo ha sido la relación de Jesis Uribe y Paola Jara? | Foto: Canal RCN

Así también, Paola Jara y Jessi Uribe han tenido la oportunidad de presumir que le están dando una especial crianza a Emilia, quien es su principal fuente de inspiración tras la especial relación que hay entre ambos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Luis Alfonso causa sensación en redes al captar fantasma en Armero Talento nacional

Luis Alfonso capta un fantasma en Armero y el video se vuelve viral en redes sociales

Luis Alfonso impactó a sus seguidores al compartir un video donde aparece un fantasma en Armero, generando miles de reacciones.

Jenny López publicó el video en sus historias de Instagram. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera pidió comida pero el sueño le ganó, así quedó registrado en video

Jenny López mostró cómo Jhonny Rivera se quedó dormido esperando su comida durante la noche y generó reacciones en redes.

Blessd reaparece tras supuesta infidelidad a Manuela QM: WestCol dijo que le rompieron el corazón Blessd

Blessd reaparece tras supuesta infidelidad a Manuela QM: WestCol dijo que le rompieron el corazón

Blessd aparece en redes con el corazón roto tras supuesta infidelidad a Manuela QM. Además, WestCol hizo desgarrada confesión.

Lo más superlike

Maleja Restrepo en Dura contra el mundo. Maleja Restrepo

Maleja Restrepo estalló en redes tras ser criticada por sus creencias religiosas, ¿qué dijo?

Maleja Restrepo no se guardó y nada y, fiel a su estilo, se mostró en desacuerdo con los comentarios que recibió en redes sociales.

Melissa Gate hizo varias confesiones en ¿Qué hay pa’ dañar? sobre La casa de los famosos Colombia Melissa Gate

Melissa Gate rompió el silencio de lo que piensa sobre La casa de los famosos Colombia 3: ¿qué dijo?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales Tecnología

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador