En los últimos meses, Jessi Uribe y Paola Jara se han convertido en dos de las celebridades más reconocidas del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial, por compartir diferentes acontecimientos de su especial relación.

Por esta razón, la pareja que hace parte del entretenimiento ha causado una ola de comentarios por parte de los internautas al presumir la especial relación que hay entre ambos, en especial por la emotiva noticia que compartieron acerca del nacimiento de Emilia.

Así también, miles de navegantes han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca del parecido que tiene Emilia junto a sus padres, quienes le han brindado todo su amor, desde el primer día de su nacimiento.

¿Cuál es el video en el que Jessi Uribe refleja su parecido con Emilia?

Cabe destacar que Jessi Uribe no solo se ha destacado por su gran habilidad en el campo artístico y ser uno de los máximos exponentes del género popular, sino que también, por presumir la gratificante experiencia que ha vivido a nivel personal al ser el padre de Emilia.

Este es el parecido de Emilia con su padre, Jessi Uribe. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Jessi Uribe compartió un emotivo video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, en el que presume la gran felicidad que siente al ser el padre de Emilia.

Así también, en el video se refleja que Jessi Uribe disfrutó de un especial momento junto a Emilia, con quien ha compartido valiosos momentos. Sin embargo, aclaró las razones por la que no muestra el rostro de la pequeña a su totalidad, expresando las siguientes palabras:

“Les quiero mostrar la niña, pero siempre recuerdo lo que dijo Bruce Lee y se me pasa”, agregó Jessi Uribe.

¿Cómo ha sido la llegada de Emilia para Jessi Uribe y Paola Jara?

Desde luego, Paola Jara y Jessi Uribe no solo han captado la atención mediática por parte de los internautas por ser reconocidos cantantes del género popular, sino que también, se han destacado por la especial relación que tienen, siendo los padres de Emilia.

¿Cómo ha sido la relación de Jesis Uribe y Paola Jara? | Foto: Canal RCN

Así también, Paola Jara y Jessi Uribe han tenido la oportunidad de presumir que le están dando una especial crianza a Emilia, quien es su principal fuente de inspiración tras la especial relación que hay entre ambos.