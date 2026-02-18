Andrea Valdiri se mostró ordeñando una vaca por primera vez

La influenciadora Andrea Valdirisacó risas a miles de sus fanáticos luego de mostrarse ordeñando por primera vez a una vaca.

¿Andrea Valdiri ordeñó una vaca?

A través de su canal de YouTube, donde suma miles de sus suscriptores, compartió un video en el que mostró cómo fue su experiencia en un día como agropecuaria.

En la grabación enseñó que viajó a una finca junto a su pareja Daniel Sepúlveda y dio a conocer cómo le fue ordeñando una vaca por primera vez.

La barranquillera enseñó que se levantó a las 3 de la mañana para dar comienzo a esta labor, para la que se organizó totalmente adecuada al respecto, señalando que admira mucho a quienes hacen eso a diario.

Asimismo habló con el encargado y reveló detalles de cómo se hace todo el procedimiento de ordeñamiento con las vacas.

Enseñó cómo tienen totalmente adecuado todo para que sea cómodo ordeñar de manera mecánica, donde primero la llevan a un lugar exclusivo, luego le amarran las patas traseras, después se lavan los pez*nes y después se extrae con la máquina correspondiente.

Sin embargo, dejaron que Andrea Valdiri lo hiciera de forma manual desatando risas al hacerlo. La vaca se rebotó un poco y esta decidió hacerlo con la máquina.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras ver a Andrea Valdiri modo agropecuaria?

Tras su revelación, logró miles de "me gusta" y comentarios donde le llenaron lo mucho que se divirtieron con ella, además de lo mucho que aprendieron al respecto.

Asimismo, destacaron la cantidad de cosas que se hacen por amor, resaltando lo mucho que ella quiere a su novio, quien creció conociendo todo acerca del campo.

Por ahora, Andrea Valdiri sigue disfrutando de su relación y compartiendo varios momentos de su vida personal con sus millones de fanáticos en redes sociales, que les gusta saber tanto de lo que ocurre con ella.

De igual manera, continúa publicando contenido sobre humor, baile, tips de belleza, proyectos labores, maternidad, entre otros, generando gran alcance e interacción con sus fieles admiradores que están atentos a todos lo que revela.