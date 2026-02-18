Maleja Restrepo estalló en redes tras ser criticada por sus creencias religiosas, ¿qué dijo?

El pasado martes 18 de febrero, China celebró la llegada de un nuevo año, una festividad que es considerada la más importante del año en el calendario chino y que, en varios lugares del mundo, también fue tomada como parte de un ritual.

¿Por qué fue duramente cuestionada Maleja Restrepo tras la llegada del año nuevo chino?

Maleja Restrepo, una de las personalidades más famosas del mundo del entretenimiento del país, fue una de las que se unió a la celebración dejando ver que, pese a no compartir las mismas tradiciones de este lugar del mundo, sí quiso unirse para darle la bienvenida al nuevo año del calendario chino.

Sin embargo, muchos de sus seguidores no vieron con buenos ojos su práctica, pues, según lo comentó la reconocida actriz recibió numerosos comentarios por parte de los internautas en los que la cuestionaron duramente por su decisión.

"Ustedes no se imaginan el montón de personas atac4das, que si yo rezo el rosario yo no debería estar haciendo rituales para celebrar el año nuevo chino", comentó Maleja a través de sus historias.

¿Qué respondió Maleja Restrepo tras ser criticada por celebrar el año nuevo chino?

Frente al tema, Tatán Mejía, su esposo, también intervino para bromear al decir que, de acuerdo a la lógica de las demás personas, a nadie le pueden gustar dos cosas al mismo tiempo y por ende todos deberíamos tener los mismo gustos.

Maleja Restrepo fue criticada por celebrar el año nuevo chino. Foto | Canal RCN.

"Y si yo rezo el rosario para conectarme con mi entonces estoy siendo muy pecadora al hacer un rito con mujeres hermosas para darle inicio al año del caballo", señaló Restrepo.

Así mismo, la también presentadora aseguró que no entiende cuál es la necesidad de las personas de estar intentando de convencer a los demás de cómo tienen que actuar, pensar y comportarse en la vida.

"Hay que cambiar eso, mentiras, haga lo que se le la gana, pero deje de "chimbear"", concluyó la también creadora de contenido entre risas.

Para dar por cerrado el tema, la actriz compartió una imagen en la que se pueden apreciar varios elementos que hacen parte de sus tradiciones y que acompañó con un texto en el que dejó en manifiesto cada uno de esos rituales y celebraciones que hacen parte de su vida.