Jhonny Rivera vivió momentos de pánico durante reciente concierto: "pensé que era el fin"

El cantante Jhonny Rivera reveló detalles del momento de angustia que vivió mientras se tomaba fotos con sus fans.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Jhonny Rivera vivió momento de pánico en reciente show. Foto | Canal RCN.

Jhonny Rivera, uno de los cantantes más queridos del país, recientemente causó preocupación en redes sociales al revelar que vivió momentos de pánico luego de culminar uno de sus shows en Estados Unidos, destino en el que se encuentra por estos días.

¿Qué le pasó a Jhonny Rivera y por qué causó preocupación en las últimas horas?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el cantante de música popular ha construido una comunidad de millones de seguidores, realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que relató la angustia que vivió por cuenta del gas lacrim0geno que lanzaron tras finalizar su presentación.

"Pues que cómo le parece que cuando terminé el concierto la gente quería la fotico y yo me quería tomar muchas fotos, entonces empecé a tomarme las fotos y estaba tomándome las fotos y la gente empezó a saltarse la valla para la fotico y yo empecé a darle manejo, yo estoy acostumbrado a eso, la gente no va más allá de querer una foto y el cariño", dijo el cantante.

¿Cuál fue el momento de pánico que vivió Jhonny Rivera durante reciente concierto?

Sin embargo, aunque hasta ese momento todo estaba bajo control, segundos después alguien soltó un gas que llevó a que la situación se escalara, tanto así que él mismo reveló que, en ese instante, lo único que pasó por su cabeza es que se iba a m0rir.

Jhonny Rivera en el programa 'Yo José Gabriel'.
Jhonny Rivera relató la angustia que vivió en reciente concierto. Foto | Canal RCN.

"Cuando lo respiré yo sentí que me iba a morir, me sentí ah0gado, no era capaz de respirar, yo no sé, eso es un químico muy fuerte, pensé que era el fin del mundo, señaló Rivera.

Así mismo, durante su aparición por medio de sus historias, confesó que, incluso aún después de varias horas desde que pasó el incidente, todavía le costaba hablar.

Pese a la gravedad de la desalentadora situación, todo parece indicar que el intérprete de música popular ya se encuentra en mejores condiciones, pues durante la conversación ya se veía mucho mejor y sus ánimos estaban mucho mejor.

Por ahora, Jhonny se prepara para su matrimonio con Jenny López, su prometida, con quien dará el 'Sí' en los próximos días.

