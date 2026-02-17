Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales

En las últimas semanas ha estado en tendencia el término ‘therian’ en redes, cuyo término tiene un sorprendente significado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué son los 'therians'? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales
¿Qué significan los 'therians' y por qué son tendencia? | Fotos: Freepik

En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el nuevo termino que ha resonado llamado: ‘therian’.

Esta nueva tendencia se ha convertido en viral a principios del 2026 tras el respectivo comportamiento que han tenido algunos usuarios en las redes sociales al identificarse con la manera física, emocional o espiritual de un animal.

¿Qué es y cuál es el significado de los ‘therians’, la nueva tendencia de las redes sociales?

Desde hace varias semanas, una ola de navegantes ha hecho viral el uso del término ‘therian’ o ‘therians’, significa que son personas que se identifican psicológica o espiritualmente con un animal.

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales
¿Por qué los 'therians' se han apoderado de las redes sociales? | Foto: Freepik

Además, el término de ‘therian’, se ha hecho viral en las diferentes plataformas digitales tras el sorprendente comportamiento que tienen algunos usuarios al utilizar todo tipo de accesorios como: máscaras, col#s o accesorios de animales para simular ser uno real.

Por esta razón, los ‘therians’, han confesado en varios videos compartidos en las diferentes redes sociales que ser uno de ellos no solamente representa una apariencia física, sino que también, al sentir una conexión espiritual con el comportamiento de un animal real.

¿En qué año surgió el término ‘therian’ el cual se ha popularizado en las redes sociales?

Cabe destacar que el término ‘therian’ no es nuevo, pues comenzó a tener gran popularidad a principio de los noventa, cuando varias personas en diferentes partes el mundo comenzó a presentar ciertos comportamientos parecidos a los de un animal.

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales
Estos son algunos casos de 'therians' en distintas partes del mundo. | Foto: Freepik

Por su parte, el término ‘therian’ ha comenzado a tener gran popularidad al ver que algunos creadores de contenido digital en diferentes partes del mundo han hecho visibles ciertos comportamientos que han tenido una respectiva conexión espiritual con los animales.

Así también, varios internautas han demostrado en las diferentes plataformas digitales cómo se identificaron como un ‘therian’, pues, sienten que tienen ciertos momentos en específico que se conectan con un animal espiritual. Pero, en algunas ocasiones, son actitudes que no tienene durante todo el tiempo, sino que en respectivos momentos del día.

De igual modo, uno de los videos más virales que se han convertido en redes sociales, es el caso de Pablo, un hombre argentino, quien no es un ‘therian’ de tiempo completo. Sin embargo, solo dedica 11 horas de su día en ser un perro dálmata.

