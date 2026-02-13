Altafulla rompe su silencio y revela por qué su relación con Karina García no funcionó

Altafulla decidió revelar en una entrevista la verdadera razón por la que su relación con Karina García no funcionó y los motivos que llevaron a su ruptura.

¿Por qué terminaron Altafulla y Karina García?

Muchos eran los rumores sobre los motivos que habrían llevado al ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, y Karina García a poner fin a su relación.

Altafulla confesó lo que realmente pasó con Karina García. (Foto: Canal RCN)

Aunque la modelo paisa solo publicó un comunicado en sus redes sociales asegurando que ambos decidieron terminar, recientemente el artista barranquillero rompió el silencio y reveló lo que realmente ocurrió.

Según contó en una entrevista, el noviazgo no atravesaba su mejor momento y fue Karina quien decidió terminarle por chat. Él respondió, pero luego notó que ella había contestado nuevamente y eliminó los mensajes.

Bueno ya llevamos par de días que no estamos bien, no estamos hablando porque estamos como terminados. Ya cuando llegue a Medellín la llamo, dije yo, pero antes de yo llegar a Medellín, ella montó un comunicado. Fue una decisión de ella", expresó.

¿Por qué Altafulla no publicó nada al respecto sobre su ruptura con Karina García?

En ese mismo espacio, el intérprete de 'Paila' confesó que, por caballerosidad, prefirió guardar silencio, asegurando que un hombre de verdad no refutaría lo publicado ni hablaría mal de una mujer.

Asimismo, señaló que, tras leer el comunicado de la panelista de '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?', sintió que era lo mejor para ambos, recordando la icónica canción del fallecido cantante Kaleth Morales.

Altafulla expresó que Karina García decidió terminar la relación públicamente sin su consentimiento. (Foto: Canal RCN)

¿Volvería Altafulla con Karina García?

El cantante barranquillero dejó claro que no retomaría una relación con Karina García, asegurando que, si el vínculo no evolucionó, sería desgastante seguir invirtiendo energía en algo que sabe que no funcionará.

De igual manera, sorprendió al revelar que desde la publicación del comunicado no han vuelto a tener contacto con ella; sin embargo, afirmó que si llegara a encontrársela, no temería a su reacción.