Isabella Ladera y Hugo García confirman su embarazo: así lo anunciaron

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al confirmar que está esperando a su segundo hijo: primero con Hugo García.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Isabella Ladera y Hugo García sorprenden al confirmar que serán papás
Isabella Ladera y Hugo García sorprenden al confirmar que serán papás. (Foto AFP: Ivan Apfel | Freepik).

La reconocida influenciadora venezolana Isabella Ladera sorprendió a sus cientos de seguidores al anunciar su segundo embarazo, luego de semanas de especulaciones por parte de los internautas.

¿Cómo anunció su segundo embarazo Isabella Ladera?

Durante la mañana de este viernes 13 de febrero, Isabella Ladera y su pareja, Hugo García, sorprendieron con una publicación conjunta en la que confirmaron que están a la espera de su primer hijo juntos.

Isabella Ladera presume cómo su novio la describe
Isabella Ladera vive su amor con Hugo García. (AFP / Giorgio VIERA )

En la fotografía con la que hicieron el anuncio, la pareja posa abrazada en la playa mientras Isabella sostiene la ecografía que confirma la pronta llegada del bebé.

“Mitad tuya, mitad mía, nuestro”, escribió la pareja para darle la bienvenida a su primer hijo.

Cabe destacar que la noticia surge tras varias semanas de especulaciones sobre un posible embarazo y los constantes mensajes de la influenciadora sobre su deseo de convertirse en madre nuevamente. Ladera ya tiene una hija que pronto entrará en la adolescencia.

Lo cierto es que con esto, la influenciadora inicia una nueva etapa junto a su actual pareja sentimental Hugo García, ilusionados por la llegada de su primer hijo en común y listos para escribir un capítulo nuevo en sus vidas.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Isabella Ladera a su segundo embarazo?

La noticia del segundo embarazo de Isabella Ladera desató una ola de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en pronunciarse con mensaje de felicitaciones, así como también reacciones de aquellos que ya lo sospechaban.

Comentarios como: "Nos vamos a hacer los sorprendidos Isa, ajajajaja, ¡Felicidades!", "En tu carita se veía. Felicidades", "Siempre llega algo mejor", "Cuanta alegría!!! Te veía y lo pensaba pero no quería decirlo porque toda mujer tiene cambio en su cuerpo", fueron algunos de los que destacaron en la publicación original que ya acumula cerca de cuatrocientos mil me gusta.

Por lo pronto, la feliz pareja no ha revelado más detalles de esta emocionante noticia que tiene a todos hablando en las diferentes plataformas digitales.

