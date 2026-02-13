Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabella Ladera cuenta cómo descubrió que estaba embarazada por segunda vez: “Fue un presentimiento”

Isabella Ladera contó cómo descubrió su embarazo y las reacciones de su familia ante la noticia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Isabella Ladera cuenta cómo descubrió que estaba embarazada por segunda vez
Isabella Ladera cuenta cómo descubrió que estaba embarazada por segunda vez. (Foto Ivan Apfel / AFP)

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al anunciar que será mamá por segunda vez.

La creadora de contenido espera su primer bebé junto a su pareja, Hugo García, una noticia que llega en medio de rumores que circulaban desde hace meses.

Aunque las especulaciones sobre un posible embarazo ya estaban presentes en redes sociales, no fue sino hasta este 13 de febrero cuando la venezolana confirmó la información en exclusiva para la revista ¡Hola! USA, donde además compartió detalles privados sobre cómo se enteró.

¿Cómo se enteró Isabella Ladera de su embarazo?

Durante la entrevista, Isabella confesó que todo comenzó con un presentimiento. A pesar de realizarse varias pruebas que resultaron negativas, decidió intentarlo una vez más. Esa última prueba cambió todo: dio positivo.

La influencer contó que grabó el momento exacto de su reacción. Según relató, quedó en shock durante aproximadamente diez minutos antes de poder asimilar la noticia.

“Sentí mucha gratitud y felicidad”, expresó, recordando ese instante.

“Fue un presentimiento”: Isabella Ladera revela cómo confirmó su embarazo
“Fue un presentimiento”: Isabella Ladera revela cómo confirmó su embarazo. (Foto Ivan Apfel / AFP)

La primera persona a quien se lo contó fue a su mamá, cuya reacción fue completamente positiva. Isabella aseguró que uno de los roles favoritos de su madre es el de abuela, por lo que recibió la noticia con enorme emoción.

En cuanto a su hija, Mía Antonella, la pequeña también reaccionó con entusiasmo y se mostró ansiosa por convertirse en hermana mayor.

Isabella reveló que inicialmente quería preparar una sorpresa especial para contarle a su pareja, Hugo García. Sin embargo, la emoción fue más fuerte y terminó confesándole la noticia en un parque. Aunque su primera reacción también fue de shock, aseguró que se trata de un sueño que ambos deseaban desde hace tiempo.

¿Cuántos meses tiene de embarazo Isabella Ladera?

La creadora de contenido explicó que no ha querido precisar cuántos meses tiene exactamente, ya que ha preferido vivir el proceso de forma privada y protegerlo durante los últimos meses.

Comentó que podría estar entre cinco y ocho meses de gestación, pero prefirió no confirmar la cifra exacta. También señaló que el bebé fue concebido hacia finales de 2025.

Sobre el sex0 del bebé, Isabella aclaró que aún no desea revelarlo. No obstante, adelantó que le gustaría hacer una revelación especial a través de sus redes sociales. Además, contó que ya tienen algunos nombres en mente y que buscan uno que funcione tanto para niña como para niño.

Isabella Ladera no reveló más detalles sobre el sex0 o los meses de gestación
Isabella Ladera no reveló más detalles sobre el sex0 del bebé o los meses de gestación que lleva. (Foto Jason Koerner / AFP)
