Rigoberto Urán enternece al mostrar sus métodos de crianza con sus hijos y genera opiniones divididas

Rigoberto Urán enterneció al enseñar sus métodos de crianza con sus hijos y despertó críticas y elogios por igual en redes.

Rigoberto Urán sorprendió.
Rigoberto Urán sorprendió al mostrar como corrige a su hijo. (Foto Marco Bertorello/AFP)

El deportista Rigoberto Urán enterneció las redes sociales por mostrar el método de crianza que usa con su pequeño hijo.

Rigoberto Urán enternece las redes.
Rigoberto Urán enternece las redes junto a su hijo Máximo. (Foto Luca Bettini/AFP)

¿Cómo es el método de crianza usado por Rigoberto Urán para sus hijos?

El ciclista compartió un clip en redes sociales que rápidamente se hizo viral por la forma en que intenta evitar que su hijo Máximo le siga pegando al carro familiar.

En el video se ve al niño golpeando las puertas de la camioneta de Rigo, mientras él, lejos de molestarse o regañar con firmeza, trata de que entienda que está haciendo algo malo con mucha sutileza y delicadeza.

Las reacciones no se hicieron esperar. Muchos internautas criticaron a Rigo y su método de crianza, alegando que lo único que se logra con estas formas es que los niños se vuelvan maleducados y no tengan claros los límites del respeto.

Sin embargo, otros defendieron al ciclista asegurando que está aplicando un estilo moderno de crianza, donde los niños pueden aprender sin necesidad de que se les alce la voz o se les aplique un correctivo físico.

Máximo nació en 2024 y desde entonces ha acaparado toda la atención del deportista, quien se ha dedicado a su familia y a sus negocios.

Ese mismo año se emitió la novela del Canal RCN sobre su vida, protagonizada por Juan Pablo Urrego, un tributo al difícil camino que recorrió antes de convertirse en uno de los ciclistas más importantes y laureados del país.

¿Por qué Rigoberto Urán está alejado del ciclismo?

Actualmente, Urán sigue lejos de las carreteras debido a una fractura de clavícula que sufrió en agosto de 2025 y de la que no se ha recuperado totalmente.

El accidente ocurrió en medio de una jornada de juegos con su hija Carlota, cuando al intentar levantarse de una pequeña bicicleta se tropezó y cayó, ocasionándose la lesión.

A pesar de los riesgos, Rigo ha mantenido a sus hijos muy cerca de las bicicletas y del deporte, inculcándoles desde pequeños la pasión por la actividad física.

No sería extraño que los dos, o al menos alguno de ellos, siga los pasos de su padre y se convierta en protagonista de futuras generaciones de ciclistas colombianos.

Con cada publicación, el ciclista reafirma que la crianza es un aprendizaje constante y que, al igual que en las competencias, requiere paciencia, disciplina y mucho corazón.

