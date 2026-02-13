Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito
Florinda Meza comparte su historia de vida mediante este documental que busca desmentir lo contado en bioserie de Chespirito.
La espera terminó: el documental 'Atrévete a vivir' de la actriz mexicana Florinda Meza ya se estrenó y ha generado diversas reacciones, pues en él busca contar su vida junto a Chespirito y "desmentir" lo que se dijo de ella en la bioserie del fallecido actor.
¿Cuándo se estrenó el documental 'Atrévete a vivir' de Florinda Meza?
El pasado 8 de febrero se dio a conocer, a través de YouTube, el tráiler oficial del documental de Florinda Meza, donde se anunció que su gran estreno llegaría el 12 de febrero en diversas plataformas digitales.
Este proyecto fue presentado por la propia actriz tras el éxito de la bioserie de Chespirito, producida y dirigida por los hijos de Roberto Gómez Bolaños, la cual, según ella, contó una versión distorsionada de lo que ocurrió en su relación con el recordado actor.
¿Qué dijo Florinda Meza sobre la bioserie de Chespirito?
Tras el estreno de la bioserie de Chespirito en 2025, Florinda Meza reveló en distintos medios mexicanos que le dolió profundamente no haber sido tomada en cuenta por los hijos de su esposo para la producción y dirección del proyecto.
Además, aseguró que su historia fue mal contada y que la retrataron como la villana.
Por ello, decidió tomar acción y, bajo la dirección de Javier Domínguez, realizó un documental para contar su versión, desde su vida antes de conocer a Roberto Gómez Bolaños hasta lo que realmente ocurrió durante las grabaciones de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'.
¿Cómo han reaccionado en redes al estreno del documental de Florinda Meza?
Luego de que la periodista Chamonic diera a conocer en su cuenta de Instagram la noticia del estreno del documental, varios usuarios acudieron a redes para compartir su punto de vista, asegurando que este proyecto no lograría borrar la imagen que dejó la bioserie de su esposo.
Otros, por su parte, mostraron interés en la producción y preguntaron en los comentarios dónde podían verla para conocer ambas versiones de la historia y sacar sus propias conclusiones.
Ella tiene más que contar que los hijos, no lo creo" y "No le quedaba más después de como quedó", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.