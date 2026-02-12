Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ángela Aguilar comparte romántico momento con Christian Nodal antes de su boda

Ángela Aguilar mostró un momento íntimo con Christian Nodal y recordó el amor duradero de Pepe Aguilar y Aneliz.

Ángela Aguilar compartió un tierno momento con Nodal mientras esperan su boda religiosa.
Ángela Aguilar compartió un tierno momento con Nodal mientras esperan su boda religiosa. Foto AFP/Arturo Holmes

Ángela Aguilar publicó una imagen en la que se les ve disfrutando de un instante de descanso en el sofá de su hogar y mostrando un momento privado en compañía de su esposo Christian Nodal.

¿Cómo se ha fortalecido la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Desde el inicio de su relación, ambos artistas han enfrentado cuestionamientos mediáticos, sin embargo, cada aparición pública parece confirmar que han decidido sostener su vínculo con firmeza.

La imagen compartida por Ángela no fue ostentosa ni preparada para un gran escenario; por el contrario, mostró la cotidianidad, esa naturalidad fue interpretada por muchos seguidores como una señal de estabilidad.

La elección de canciones románticas para ambientar las publicaciones también reforzó la intención de comunicar armonía y complicidad.

¿Qué papel juega la familia de Ángela Aguilar y Christian Nodal en su visión del matrimonio?

Antes de revelar ese instante junto a Christian Nodal, la intérprete abrió un capítulo más personal al compartir fotografías antiguas de su familia, entre ellas destacó una imagen de su infancia, donde aparece siendo apenas una niña.

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a la 25.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Kaseya Center el 14 de noviembre de 2024.
Ángela Aguilar publicó una imagen descansando junto a Christian Nodal en el sofá. Foto | Dimitrios Kambouris.

Posteriormente, mostró una fotografía de sus padres en su juventud, Pepe Aguilar, con traje tradicional y Aneliz Álvarez abrazándolo con afecto, esa imagen no fue casual.

En distintas entrevistas, Ángela ha reconocido que el matrimonio sólido de sus padres ha sido un modelo a seguir, y su convivencia estable, que se acerca a tres décadas, representa para ella un referente de compromiso duradero.

¿Están Ángela Aguilar y Christian Nodal construyendo su propio “amor bonito”?

La cantante ha hablado en el pasado del “amor bonito” que observó en casa mientras crecía, esa expresión resume la idea de una relación basada en respeto, constancia y admiración mutua.

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar
Pepe y Aneliz se casaron en 1997 y están cerca de cumplir 30 años de matrimonio, ejemplo de “amor bonito” para Ángela. (Foto Tommaso Boddi / AFP)

Más allá del brillo de los escenarios, las fotos compartidas muestran una faceta más relajada de la pareja, en medio de agendas exigentes y expectativas externas, Ángela parece apostar por una narrativa distinta, la de construir un vínculo sólido lejos del ruido.

A la espera del gran día, cada gesto que comparten en redes alimenta la percepción de que están forjando su propia historia, inspirada en raíces familiares fuertes y sostenida por momentos sencillos que, para ellos, tienen un significado profundo.

