Tras una intensa gala de nominación, Beba y Mariana Zapata dieron sus impresiones y hablaron de las críticas que recibieron por parte de Karola.

Karola hizo comentarios sobre el maquillaje de Beba en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Los participantes tuvieron una actividad de nominación en la que debían entregar unas banderas al compañero que querían enviar a placa.

Aunque Beba no quedó nominada por sus compañeros, sí terminó en riesgo por decisión de los líderes Alexa Torrex y Juanse Laverde.

¿Qué pasó entre Beba y Karola en la gala de nominación?

Durante la dinámica, Karola lanzó comentarios sobre el maquillaje de Beba y Mariana, lo que ocasionó un nuevo enfrentamiento entre las famosas.

Luego del incidente, ambas se desahogaron frente a las cámaras de la casa.

Beba afirmó que tiene el conocimiento y el talento para hacerse diferentes maquillajes y renovarlos cada día.

Según ella, Karola no sabe lo que hace y debería buscar clases de maquillaje, pues los que se realiza son demasiado simples.

Mariana también intervino, recordando que Karola le ofreció desmaquillante, pero que ella la enfrentó de inmediato.

Beba dejó claro que no piensa perder su clase y elegancia, ni rebajarse a discutir con Karola.

La deportista aseguró que, aunque tiene un temperamento fuerte y contestatario, quiere evitar conflictos con la nueva habitante de la casa que solo destila envidia.

Para ella, Karola es una “aparecida” en su vida y apenas si sabe quién es, por lo que no le dará mayor importancia a sus comentarios.

¿Con quiénes comparte placa Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

Beba acompaña en la placa parcial a Valentino Lázaro, Juan Palau, Jay Torres, Maiker, Manuela Gómez, Alejandro Estrada y Eidevin, quienes quedaron en riesgo tras la gala de nominación.

Todos ellos deberán enfrentarse a la prueba de salvación, que pondrá a prueba su concentración y conocimiento, y que será determinante para definir quién logra permanecer una semana más en la competencia sin depender de las votaciones.

Karola llegó y desde el primer momento declaró a Valentino, Beba y Mariana como sus objetivos dentro del juego, lo que avivó la tensión en la casa.

Desde entonces, las discusiones y señalamientos entre ellos se han intensificado, aprovechando cualquier detalle para lanzarse acusaciones.

La nueva habitante no solo ha marcado distancia con estos participantes, sino que también empezó a buscar respaldo en otros compañeros, intentando consolidar alianzas que le permitan ganar fuerza dentro de la competencia.