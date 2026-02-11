Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez con desgarrador mensaje: “Santi ya dijo papá”

Un mes después del trágico accidente de avioneta que cobró la vida del cantante caldense Yeison Jiménez, su esposa, Sonia Restrepo, compartió en redes sociales un emotivo mensaje para mantener viva la memoria del artista.

¿Cómo recuerda Sonia Restrepo a Yeison Jiménez un mes después de su muerte?

Sonia señaló que el silencio dejado por Yeison está lleno de recuerdos de “momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón”.

Confesó que aún lo busca en la mesa, en la almohada y en los momentos cotidianos en los que quisiera compartirle algo.

Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez con emotivo mensaje a un mes de su fallecimiento. (Foto: AFP)

Para ella, Yeison fue su compañero, su amor, su apoyo y su orgullo, y agradeció a Dios por cada día juntos y por los sueños que construyeron de la mano.

¿Qué mensaje mandó Sonia Restrepo tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Sonia también recordó el papel de Yeison como padre y guía para sus hijos:

“Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. Santi ya dijo ‘papá’. Te recuerdan en cada canción que sueña que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo y en cada gesto de amor y mimos”.

En su mensaje, Sonia también le expresó cómo el cantante enseñó a su familia a ser fuertes, a luchar por los sueños y a amar con el alma.

Y añadió que tratan de honrarlo viviendo con la misma pasión con la que él lo hacía y que su ausencia se siente en cada logro.

Finalmente, recordó a Yeison no solo como el artista que conquistó millones de corazones con su voz y talento, sino como el hombre que enseñó a su familia a amar, crecer y permanecer unidos.