Novia de Blessd presumió la camioneta que le dio el cantante y terminó con rumores; así lo mostró

Novia de Blessd mostró el lujoso regalo que le dio el cantante urbano y puso fin a los rumores que circulaban sobre ellos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto

Manuela QM, pareja sentimental de Blessd, compartió una serie de imágenes en las que dejó ver los regalos que recibió por parte de su novio, terminando con los rumores de separación entre ellos.

¿Por qué Manuela QM y Blessd habían generado rumores de ruptura?

Recientemente, la pareja conformada por el cantante de música urbana y la creadora de contenido digital estaba en medio de presuntos rumores de ruptura por una serie de detalles tras el cumpleaños número 23 de Manuela QM.

Y es que, a través de sus redes sociales, la novia de Blessd compartió que sus allegados le hicieron una fiesta sorpresa para celebrar su nuevo año de vida; sin embargo, llamó la atención que Blessd no estuvo en la celebración.

Además, el cantante públicamente no le dedicó palabras de felicitación, aumentando los rumores.

Seguido, Manuela QM hizo un video en el que mostró los lujosos regalos de cumpleaños que recibió, y de nuevo llamó la atención tras nombrar a la mamá de Blessd como la abuela paterna del bebé, generando reacciones por su relación con el cantante paisa.

Y es que desde que comenzó la relación entre ellos ha estado en el ojo del huracán y, desde que revelaron el embarazo, la creadora de contenido ha sido blanco de críticas y de mensajes en los que la señalan como una madre soltera y que ella no es la única en la vida de Blessd.

¿Cuál fue el regalo que le dio Blessd a su novia, Manuela QM?

Para darle fin a esos rumores, Manuela QM compartió una serie de imágenes junto a Blessd en las que dejó ver la celebración que le hizo el cantante por su cumpleaños.

En las imágenes se ve que Blessd le regaló una camioneta blanca, además de ropa para el bebé, y en otra imagen se observa un cuarto decorado en el que tiene un letrero con “Feliz cumpleaños”, con globos y festones.

Tras la publicación, los comentarios no se hicieron esperar y uno de ellos fue de Blessd expresando todo su amor hacia ella: “Te amo Magnolia”.

Mientras, los usuarios en internet expresaron frases como: “Quedaron secos” o “Para los preocupados por el regalo, ahí tienen”.

 

