Yaya Muñoz revela por qué respalda a Valentino y se va contra Karola: “aléjense de ella”

Yaya Muñoz dejó clara su postura de apoyar a Valentino a pesar de sus diferencias y se declaró contra Karola.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yaya se declara team de Valentino y en contra de Karola
Yaya Muñoz se declara Team Valentino y lanza inesperada advertencia contra Karola. (Fotos: Canal RCN)

Yaya Muñoz sorprendió en un reciente en vivo al hablar sobre su apoyo a Valentino y explicar por qué se fue en contra de Karola, participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3.

¿Qué dijo Yaya sobre Valentino y Karola en La casa de los famosos Colombia?

En una reciente transmisión del pódcast de Dímelo King, la creadora de contenido habló sin filtros y se declaró Team Valentino, ya que es la persona con la que ella ha trabajado.

Aunque reconoció que tuvo diferencias con él en el pasado, dejó claro que actualmente lo apoya.

Yaya sorprendió al afirmar que lo respaldará hasta el final y también confesó que tiene diferencias con Karola, aunque admitió que la entrada de ella a La casa de los famosos Colombia le encantó.

Yaya se declara team de Valentino y en contra de Karola
Yaya Muñoz se declara Team Valentino y lanza inesperada advertencia contra Karola. (Foto: Canal RCN)

“Qué hembra, ese pelo, me encantó su ingreso”, fueron sus palabras, pero antes aseguró que ella va a gritar “aléjense de Karola”.

Sus palabras generaron sorpresa entre los panelistas que estaban presentes durante la transmisión.

Por supuesto las palabras de Yaya Muñoz sobre Valentino y Karola generando críticas entre los internautas quienes le expresaron descontento tras declarase Team de su excompañero de trabajo.

“Siempre del lado incorrecto, aléjense de Yaya” o “¿Y si nos alejamos de Yaya?” y otros defendieron a Yaya: “digan lo que quieran, pero Yaya tiene razón Karola traicionó a Dímelo King y ella desde un principio dijo que lo iba a apoyar”.

¿Por qué el ingreso de Karola a La casa de los famosos ha generado revuelo?

El pasado 9 de febrero, Karola Alcendra ingresó como nueva habitante a La casa de los famosos Colombia 3, generando revuelo no solo entre los participantes, sino también fuera del reality.

Desde su llegada, tuvo inicialmente un fuerte encuentro con Valentino, en el que ambos se dijeron algunas verdades frente a frente, y tan solo dos días después ya estaba dando de qué hablar entre Mariana y Beba.

Recientemente también protagonizó un fuerte cruce de palabras con Mariana, lo que provocó que Valentino y Beba tuvieran un inconveniente entre ellos.

Yaya se declara team de Valentino y en contra de Karola
Yaya Muñoz se declara Team Valentino y lanza inesperada advertencia contra Karola. (Foto: Canal RCN)
