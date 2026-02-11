Manuela Gómez conmueve con mensaje a su hija luego de La casa de los famosos: "me parte el corazón"

Luego de la visita de su hija en La casa de los famosos, Manuela Gómez se mostró fuertemente conmovida. La participante llamó la atención al dedicarle un emotivo mensaje a su bebé.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

¿Cómo fue la visita de la hija de Manuela Gómez?

La visita de Samantha, hija de Manuela Gómez, a La casa de los famosos 3 ocurrió el 10 de febrero de 2026 y ha sido, sin duda, uno de los momentos más comentados de la temporada.

Como es regla en el programa, "El Jefe" dio la orden de congelados, obligando a todos los participantes a quedarse quietos. En ese momento, las puertas se abrieron y entró su pareja, Juan Pablo Restrepo, cargando en sus brazos a la pequeña Samantha.

Manuela Gómez recibió visita de su familia en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Juan Pablo se acercó a Manuela para darle ánimos y mostrarle cuánto había crecido la niña en este tiempo. Fue en este contexto que el hombre aprovechó para arrodillarse (con la bebé presente) y pedirle matrimonio.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez revelaría su verdadero temor: alguien no lo deja hablar

¿Cómo reaccionó Manuela Gómez tras la visita de su hija?

Apenas vio a su hija, Manuela no pudo contener la emoción. Aunque intentó cumplir con la regla de quedarse quieta, las lágrimas empezaron a correr por su rostro de inmediato. Gómez destacó que este momento le generó un choque emocional fuerte.

Manuela Gómez recibió la visita de su hija en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

El encuentro fue breve pero cargado de tensión. Ver a Samantha salir de la casa, dejó a Manuela llorando durante varias horas. Aun así, sus compañeros corrieron a abrazarla apenas terminó la dinámica para consolarla por la nominación.

Artículos relacionados Valentino Lázaro ¿Karola se reconciliará con Valentino? Esta fue su confesión en La casa de los famosos

¿Qué mensaje le envió Manuela Gómez a su hija?

Luego de la visita, Manuela habló de sentimientos encontrados. La participante destacó que, aunque se sentía feliz de haber visto a su hija, lamenta no haber aprovechado más el tiempo con ella.

Gómez expresó la impotencia que sintió cuando vio a su hija desesperarse y llorar, lo que la impulsó a romper la regla del congelado para abrazarla y besarla.

Sentí que no me reconocías como tu mamá y eso me parte el corazón

Así mismo, agradeció a Juan Pablo por su visita y las palabras de aliento. Manuela destacó que se encargará de dar lo mejor de sí misma para avanzar en el reality hasta donde más pueda.