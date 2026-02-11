¿Karola se reconciliará con Valentino? Esta fue su confesión en La casa de los famosos

Karola, participante de La casa de los famosos, se ha posicionado en el centro de la conversación digital luego de hablar acerca de una posible reconciliación con Valentino Lázaro, también participante del reality.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

¿Qué pasó entre Valentino Lázaro y Karola?

Los conflictos entre estos participantes de La casa de los famosos se remontan al exterior del programa. En diferentes momentos, han destacado que trabajaron en el mismo programa y que, a partir de allí, surgieron sus diferencias.

Valentino Lázaro y su historia con Karola / (Foto del Canal RCN)

Valentino ha relatado momentos de tensión en el programa en los cuales Karola hablaba mal de él y lo tildaba de hipócrita. A partir de ese entonces, los internutas destacan que protagonizaron varios enfrentamientos en redes sociales.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez revelaría su verdadero temor: alguien no lo deja hablar

¿Qué ha dicho Valentino Lázaro sobre Karola?

Lázaro ha confesado que, con el paso del tiempo, su enemistad se ha fortalecido. En varios momentos, ha tildado a Karola de ser desagradecida con las oportunidades que se le habían dado en la industria de trabajo.

Valentino Lázaro habla sobre Karola / (Foto del Canal RCN)

Tras el ingreso de Karola al reality, Lázaro reaccionó a sus comentarios (donde ella lo llamó "mueble" y dijo que le quedaban pocos días) criticando su intención de hacerlo quedar mal para que los contrincantes de él, la apoyen.

Así mismo, ha cuestionado sus actitudes, preguntándole directamente qué ha hecho él en el juego para que ella lo llame "hipócrita". En varias ocasiones le ha advertido que ella no puede usar temas de afuera para juzgar su desempeño dentro del reality.

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe y Marilyn Patiño revelaron lo primero que hicieron al salir de La casa de los famosos

¿Karola se reconciliará con Valentino?

En medio de una conversación entre compañeros del reality, Maiker y Juanda Caribe plantearon la posibilidad de que Karola y Valentino dejaran de lado sus diferencias a causa de la convivencia que enfrentan.

La cartagenera fue contundente al descartar cualquier posibilidad de reconciliación con Lázaro, afirmando que, aunque pueden estar en el mismo lugar, su opinión no va a cambiar.

Él puede estar en el mismo lado, pero no tiene que ser amigo mío, ¿Cómo así?

Así mismo, destacó que el reality es una competencia y no un espacio para hacer amigos. La participante ha destacado que, para ella, la prioridad es la estrategia.

Esta posición ha sido debatida por los internautas en redes, quienes cuestionan si, con el pasar de los días, los participantes podrían establecer cercanía, tal como sucedió con Valentino y Johanna Fadul.

(Ver desde el minuto 1:50)