Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Karola se reconciliará con Valentino? Esta fue su confesión en La casa de los famosos

Karola sorprendió en redes al hablar de reconciliación y revelar detalles de su relación con Valentino Lázaro.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
¿Karola se reconciliará con Valentino?
Karola revela que no se reconciliará con Valentino / (Fotos del Canal RCN)

Karola, participante de La casa de los famosos, se ha posicionado en el centro de la conversación digital luego de hablar acerca de una posible reconciliación con Valentino Lázaro, también participante del reality.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Valentino Lázaro y Karola?

Los conflictos entre estos participantes de La casa de los famosos se remontan al exterior del programa. En diferentes momentos, han destacado que trabajaron en el mismo programa y que, a partir de allí, surgieron sus diferencias.

¿Qué ha dicho Valentino Lázaro sobre Karola?
Valentino Lázaro y su historia con Karola / (Foto del Canal RCN)

Valentino ha relatado momentos de tensión en el programa en los cuales Karola hablaba mal de él y lo tildaba de hipócrita. A partir de ese entonces, los internutas destacan que protagonizaron varios enfrentamientos en redes sociales.

Artículos relacionados

 

¿Qué ha dicho Valentino Lázaro sobre Karola?

Lázaro ha confesado que, con el paso del tiempo, su enemistad se ha fortalecido. En varios momentos, ha tildado a Karola de ser desagradecida con las oportunidades que se le habían dado en la industria de trabajo.

¿Qué ha dicho Valentino Lázaro sobre Karola?
Valentino Lázaro habla sobre Karola / (Foto del Canal RCN)

Tras el ingreso de Karola al reality, Lázaro reaccionó a sus comentarios (donde ella lo llamó "mueble" y dijo que le quedaban pocos días) criticando su intención de hacerlo quedar mal para que los contrincantes de él, la apoyen.

Así mismo, ha cuestionado sus actitudes, preguntándole directamente qué ha hecho él en el juego para que ella lo llame "hipócrita". En varias ocasiones le ha advertido que ella no puede usar temas de afuera para juzgar su desempeño dentro del reality.

Artículos relacionados

¿Karola se reconciliará con Valentino?

En medio de una conversación entre compañeros del reality, Maiker y Juanda Caribe plantearon la posibilidad de que Karola y Valentino dejaran de lado sus diferencias a causa de la convivencia que enfrentan.

La cartagenera fue contundente al descartar cualquier posibilidad de reconciliación con Lázaro, afirmando que, aunque pueden estar en el mismo lugar, su opinión no va a cambiar.

Él puede estar en el mismo lado, pero no tiene que ser amigo mío, ¿Cómo así?

Así mismo, destacó que el reality es una competencia y no un espacio para hacer amigos. La participante ha destacado que, para ella, la prioridad es la estrategia.

Esta posición ha sido debatida por los internautas en redes, quienes cuestionan si, con el pasar de los días, los participantes podrían establecer cercanía, tal como sucedió con Valentino y Johanna Fadul.

(Ver desde el minuto 1:50)

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Mariana Zapata se sincera sobre sus conflictos. Mariana Zapata

Mariana Zapata analiza sus discusiones con Karola en La casa de los famosos Colombia: "Me desconozco"

Mariana Zapata comparte cómo vivió los enfrentamientos con Karola en La casa de los famosos Colombia y promete autocontrol.

Manuela Gómez conmueve con mensaje a su hija luego de La casa de los famosos Manuela Gómez

Manuela Gómez conmueve con mensaje a su hija luego de La casa de los famosos: "me parte el corazón"

Manuela Gómez habló de sentimientos encontrados al recordar la visita de su hija y dedicarle un mensaje en La casa de los famosos.

Discusión entre beba y Valentino en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Valentino reacciona a comentario contra Karola y crea inesperado choque con Beba: “que me quiten…”

Valentino y Beba protagonizan tensa discusión en La casa de los famosos tras desacuerdo entre Karola y Mariana.

Lo más superlike

Manuela QM muestra ropa para su bebe Blessd

Novia de Blessd derritió de ternura al mostrar la ropa que le han regalado a su bebé

La influenciadora Manuela QM mostró los obsequios que ha recibido para su bebé con el artista Blessd.

Yaya Muñoz y José Rodríguez habían iniciado su relación en La casa de los famosos. Yaya Muñoz

José Rodríguez reveló que él quiso terminar la relación con Yaya: “No tengo nada bueno que decir”

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores Viral

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano