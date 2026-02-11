Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Uribe y Marilyn Patiño revelaron lo primero que hicieron al salir de La casa de los famosos

Sara Uribe y Marilyn Patiño llamaron la atención en redes al hablar del plan que organizaron tras salir de La casa de los famosos.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Sara Uribe y Marilyn Patiño confesaron lo primero que hicieron al salir de La casa de los famosos
Sara Uribe y Marilyn Patiño hablan de su salida de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Luego de su salida de La casa de los famosos 3, Sara Uribe y Marilyn Patiño sorprendieron al contar qué fue lo primero que hicieron fuera del reality. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Por qué Sara Uribe y Marilyn Patiño salieron de La casa de los famosos?

Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron eliminadas del reality el 8 de febrero de 2026 por decisión del público. Luego de que la producción creara una modalidad en la que los participantes debían competir en parejas, las dos participantes fueron emparejadas.

¿Por qué Sara Uribe y Marilyn Patiño salieron de La casa de los famosos?
Sara Uribe y Marilyn Patiño salieron de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Al enfrentarse a la placa de nominados, la dupla de Sara y Marilyn obtuvo el porcentaje más bajo de apoyo. Con un 16.58% se vieron obligadas a despedirse del reality. Ante la decisión, optaron por despedirse de sus compañeros y agradecer por las vivencias.

Artículos relacionados

¿Cómo era la relación de Sara Uribe y Marilyn Patiño en La casa de los famosos?

Tras su participación en el programa, Sara y Marilyn demostraron que su relación se fortaleció con el tiempo. Aunque al inicio cada una estaba por su lado, con la ejecución de las dinámicas, empezaron a crear cercanía e interactuar más seguido.

¿Cómo era la relación de Sara Uribe y Marilyn Patiño en La casa de los famosos?
Marilyn Patiño y Sara Uribe recuerdan su relación en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Con su salida, Uribe y Patiño dejaron claro que su amistad fue una de las cosas que valoraban del reality. Pese al resultado, ambas agradecieron la posibilidad de haber sido pareja en el reto de eliminación que generó su salida.

Artículos relacionados

¿Qué hicieron Sara Uribe y Marilyn Patiño tras su salida de La casa de los famosos?

En medio de una entrevista, Sara y Marilyn sorprendieron al revelar cuál fue la primera actividad que realizaron luego de salir del reality. Las exparticipantes confesaron que optaron por disfrutar de un plan simple que les permitiera conversar en calma.

Nos fuimos a un restaurante, comimos delicioso, nos tomamos una michelada y hablamos.

Sara destacó que este plan les permitió continuar compartiendo tiempo juntas y celebrar los detalles que la hacen celebrar la vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maleja mostró a Tatán cuando era mucho más joven. Maleja Restrepo

Maleja Restrepo abrió debate en redes por una foto de Tatán en su juventud

Maleja compartió una foto de Tatán cuando era joven y preguntó a sus seguidores si se parece más a Maca o a Guadalupe.

Reconocido artista cartagenero está desaparecido; su esposa envía desgarrador mensaje Talento nacional

Reconocido artista cartagenero está desaparecido; su esposa envía desgarrador mensaje

Un reconocido artista cartagenero fue reportado como desaparecido y su esposa publicó un angustiante mensaje pidiendo su regreso.

Ciro Quiñonez recordó a Yeison Jiménez. Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez revive la voz y las palabras de Yeison Jiménez a sus 28 años con un emotivo recuerdo

Ciro Quiñonez revive momentos junto a Yeison Jiménez a sus 28 años y muestra la fuerza de una amistad marcada por la música.

Lo más superlike

Leyendas del género urbano asistirán al festival "Clásicos del reguetón Vol.2 - edición La Groupie", en Bogotá. Talento internacional

Leyendas del reguetón llegan a Bogotá para hacer un show inolvidable, ¿de qué se trata?

De La Ghetto, Ñengo Flow, Luigi 21 Plus, son algunos de los artistas confirmados para el festival "Clásicos del reguetón Vol.2", en Bogotá.

Tebi Bernal tuvo un cruce de palabras. La casa de los famosos

Tebi discutió con Alexa Torrex en la semana por equipos en La casa de los famosos; esta fue la razón

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores Viral

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano