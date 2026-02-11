Sara Uribe y Marilyn Patiño revelaron lo primero que hicieron al salir de La casa de los famosos

Luego de su salida de La casa de los famosos 3, Sara Uribe y Marilyn Patiño sorprendieron al contar qué fue lo primero que hicieron fuera del reality. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre los internautas.

¿Por qué Sara Uribe y Marilyn Patiño salieron de La casa de los famosos?

Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron eliminadas del reality el 8 de febrero de 2026 por decisión del público. Luego de que la producción creara una modalidad en la que los participantes debían competir en parejas, las dos participantes fueron emparejadas.

Sara Uribe y Marilyn Patiño salieron de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Al enfrentarse a la placa de nominados, la dupla de Sara y Marilyn obtuvo el porcentaje más bajo de apoyo. Con un 16.58% se vieron obligadas a despedirse del reality. Ante la decisión, optaron por despedirse de sus compañeros y agradecer por las vivencias.

¿Cómo era la relación de Sara Uribe y Marilyn Patiño en La casa de los famosos?

Tras su participación en el programa, Sara y Marilyn demostraron que su relación se fortaleció con el tiempo. Aunque al inicio cada una estaba por su lado, con la ejecución de las dinámicas, empezaron a crear cercanía e interactuar más seguido.

Marilyn Patiño y Sara Uribe recuerdan su relación en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Con su salida, Uribe y Patiño dejaron claro que su amistad fue una de las cosas que valoraban del reality. Pese al resultado, ambas agradecieron la posibilidad de haber sido pareja en el reto de eliminación que generó su salida.

¿Qué hicieron Sara Uribe y Marilyn Patiño tras su salida de La casa de los famosos?

En medio de una entrevista, Sara y Marilyn sorprendieron al revelar cuál fue la primera actividad que realizaron luego de salir del reality. Las exparticipantes confesaron que optaron por disfrutar de un plan simple que les permitiera conversar en calma.

Nos fuimos a un restaurante, comimos delicioso, nos tomamos una michelada y hablamos.

Sara destacó que este plan les permitió continuar compartiendo tiempo juntas y celebrar los detalles que la hacen celebrar la vida.