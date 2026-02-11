Equipo de Yeison Jiménez sorprendió con inesperado anuncio, ¿de qué se trata?

A un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez, su equipo de trabajo compartió un mensaje dirigido a los seguidores del artista, confirmando que su música no se detendrá y que aún hay proyectos por ver la luz.

La publicación generó una ola de reacciones entre fanáticos, quienes continúan recordando al cantante y acompañando a su equipo en este proceso.

El comunicado fue difundido a través de las redes oficiales del artista, un espacio que, según explicaron, siempre estuvo pensado para mantener viva la conexión entre Yeison y su público.

Yeison Jiménez seguirá sonando: su equipo revela que dejó canciones inéditas. (Foto Canal RCN)

¿Qué publicó el equipo de Yeison Jiménez?

En el mensaje, el equipo comenzó recordando el significado que tenían las redes del artista y el vínculo que construyó con sus seguidores.

“Este espacio siempre fue de Yeison. De su voz, de sus canciones y de la conexión profunda que construyó con ustedes”, expresaron.

Más adelante, confirmaron una noticia que muchos esperaban: la música de Yeison Jiménez seguirá llegando al público.

“La música de Yeison sigue viva. Hay canciones que dejó grabadas, historias que merecen ser contadas”, señalaron, dejando claro que existen temas inéditos listos para ser publicados.

El equipo también explicó que su agrupación continuará presentándose como una forma de rendir homenaje permanente al cantante.

“Su agrupación continuará en escena como un homenaje permanente, para que sus canciones sigan sonando donde siempre fueron felices: junto a ustedes”, indicaron.

El mensaje cerró con una reflexión sobre su legado:

“Nada reemplaza su presencia, pero su legado no se detiene. Esto no es un adiós, es una forma de seguir recordándolo, honrándolo y manteniendo viva la huella que dejó en la música y en millones de corazones”, agradeciendo además el acompañamiento constante de los seguidores.

¿Con quién sacará canciones Yeison Jiménez?

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre posibles colaboraciones en los temas inéditos. Sin embargo, se confirmó que Yeison Jiménez grabó una canción junto a Maluma antes de su fallecimiento.

A través de su cuenta de Instagram, el artista paisa compartió un video inédito en el que se ve a Yeison escuchando y cantando el tema.

Maluma anunció que la canción será lanzada el 12 de febrero, como un homenaje al cantante, justo días después de que se cumpla un mes de su partida.