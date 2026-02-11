Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Equipo de Yeison Jiménez sorprendió con inesperado anuncio, ¿de qué se trata?

El equipo del cantante confirmó que dejó canciones grabadas y que su legado continuará.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yeison Jiménez reaparece en redes con un anuncio que emocionó a sus seguidores
Equipo de Yeison Jiménez sorprendió con inesperado anuncio, ¿de qué se trata? (Foto Canal RCN)

A un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez, su equipo de trabajo compartió un mensaje dirigido a los seguidores del artista, confirmando que su música no se detendrá y que aún hay proyectos por ver la luz.

La publicación generó una ola de reacciones entre fanáticos, quienes continúan recordando al cantante y acompañando a su equipo en este proceso.

El comunicado fue difundido a través de las redes oficiales del artista, un espacio que, según explicaron, siempre estuvo pensado para mantener viva la conexión entre Yeison y su público.

Yeison Jiménez seguirá sonando: su equipo revela que dejó canciones inéditas
Yeison Jiménez seguirá sonando: su equipo revela que dejó canciones inéditas. (Foto Canal RCN)

¿Qué publicó el equipo de Yeison Jiménez?

En el mensaje, el equipo comenzó recordando el significado que tenían las redes del artista y el vínculo que construyó con sus seguidores.

“Este espacio siempre fue de Yeison. De su voz, de sus canciones y de la conexión profunda que construyó con ustedes”, expresaron.

Más adelante, confirmaron una noticia que muchos esperaban: la música de Yeison Jiménez seguirá llegando al público.

“La música de Yeison sigue viva. Hay canciones que dejó grabadas, historias que merecen ser contadas”, señalaron, dejando claro que existen temas inéditos listos para ser publicados.

El equipo también explicó que su agrupación continuará presentándose como una forma de rendir homenaje permanente al cantante.

“Su agrupación continuará en escena como un homenaje permanente, para que sus canciones sigan sonando donde siempre fueron felices: junto a ustedes”, indicaron.

El mensaje cerró con una reflexión sobre su legado:

“Nada reemplaza su presencia, pero su legado no se detiene. Esto no es un adiós, es una forma de seguir recordándolo, honrándolo y manteniendo viva la huella que dejó en la música y en millones de corazones”, agradeciendo además el acompañamiento constante de los seguidores.

¿Con quién sacará canciones Yeison Jiménez?

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre posibles colaboraciones en los temas inéditos. Sin embargo, se confirmó que Yeison Jiménez grabó una canción junto a Maluma antes de su fallecimiento.

A través de su cuenta de Instagram, el artista paisa compartió un video inédito en el que se ve a Yeison escuchando y cantando el tema.

Maluma anunció que la canción será lanzada el 12 de febrero, como un homenaje al cantante, justo días después de que se cumpla un mes de su partida.

Yeison Jiménez colaboró con Maluma y la canción saldra el 12 de febrero.
Yeison Jiménez colaboró con Maluma y la canción saldra el 12 de febrero. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yaya Muñoz y José Rodríguez habían iniciado su relación en La casa de los famosos. Yaya Muñoz

José Rodríguez reveló que él quiso terminar la relación con Yaya: “No tengo nada bueno que decir”

José Rodríguez se refirió a su ruptura con Yaya Muñoz y confesó que él tomó la decisión de acabar con ese noviazgo.

Silvy Araujo se encuentra en la semana 21 de embarazo. Talento nacional

Silvy Araujo enternece al mostrar nueva ecografía de su bebé

Silvy Araujo compartió la ecografía de su bebé a las 21 semanas, mostrando sus movimientos y conmoviendo a sus seguidores.

Yina Calderón, Karola y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó luego de Karola tildara a Mariana Zapata de "plató típico"

Yina Calderón salió en defensa de Mariana Zapata luego de fuerte crítica que le lanzó Karola en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Manuela QM muestra ropa para su bebe Blessd

Novia de Blessd derritió de ternura al mostrar la ropa que le han regalado a su bebé

La influenciadora Manuela QM mostró los obsequios que ha recibido para su bebé con el artista Blessd.

Mariana Zapata se sincera sobre sus conflictos. Mariana Zapata

Mariana Zapata analiza sus discusiones con Karola en La casa de los famosos Colombia: "Me desconozco"

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores Viral

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano