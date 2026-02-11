Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan Pablo le respondió a Yina Calderón tras tildarlo de "colgado" por su propuesta de matrimonio

Juan Pablo Restrepo le contestó a Yina Calderón luego de juzgar su visita a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juan Pablo, Yina Calderón y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia
Juan Pablo reacciona a comentario de Yina Calderón tras visitar La casa de los famosos/Canal RCN

El influenciador Juan Pablo Restrepo le respondió a la empresaria Yina Calderón tras fuerte comentario sobre su propuesta de matrimonio a Manuela Gómezen su visita a La casa de los famosos Colombia.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Juan Pablo Restrepo?

Ambos estaban en la emisora de Mix en entrevista y la creadora de contenido aprovechó para cuestionar a Juan Pablo Restrepo sobre su decisión de proponerle matrimonio a Manuela Gómez en el 'Congelado' que protagonizó junto a su hija Samantha, donde ambos visitaron a la participante por algunos segundos.

juan pablo sobre relacion con manuela gomez

En su visita, el hombre sorprendió a Manuela Gómez con un anillo y una propuesta de matrimonio, donde esta no supo que decir tras el shock en el que estaba.

Cabe recordar que, los dos estaban separados, por lo que, dicha propuesta daría un paso importante para que ambos se reconcilien y formen una gran familia.

Debido a su situación actual, Yina Calderón cuestionó a Juan Pablo Restrepo interrogándolo si le habría propuesto matrimonio para "colgarse" o "aprovecharse" de la fama que ella está teniendo para él tener más seguidores; además de señalar que ella ni lo determinó.

¿Cómo reaccionó Juan Pablo Restrepo a las palabras de Yina Calderón en su contra?

El hombre reaccionó y señaló que, él desde diciembre quería hacerle dicha propuesta, pero como ella iba a pensar este proyecto decidió darle la sorpresa hasta ahora.

manuela gomez recibio congelado en la casa de los famosos

Asimismo, señaló que no se toma personal que no lo haya mirado tanto, pues considera que así como él estaba bastante shockeada, pues el momento no es para nada fácil.

"Todo fue muy rápido, pasaron muchas cosas. La niña se me estaba moviendo, se me estaba quejando y ella estaba pendiente de la niña. Yo le dije cosas que no escuchó, ni entendió, que gracias a Karola le dio el mensaje que le quería dar. No fue ignorada, ella estaba en shock y yo también", dijo.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda pasar, pues Manuela Gómez se encuentra en placa de nominación por El Jefe luego de haberse movido en el 'Congelado'.

