¿Karen Sevillano planea casarse? así lo confesó en redes

Karen Sevillano compartió una historia que dejó clara su postura frente a uno de los temas que más le preguntan sus seguidores, el matrimonio y la maternidad.

Habló sobre las prioridades que hoy marcan su vida y explicó por qué, al menos por ahora, no está dentro de sus planes caminar hacia el altar ni anunciar la llegada de un bebé.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe compartió un impactante video sobre los riesgos que enfrenta en su carrera

¿Por qué Karen Sevillano no quiere casarse ni tener hijos todavía?

Karen Sevillano fue directa al explicar que constantemente recibe preguntas sobre cuándo dará el siguiente paso en su relación sentimental, sin embargo, aseguró que en este momento sus prioridades están en otros proyectos que considera fundamentales para su crecimiento personal y profesional.

Entre risas comentó que antes de pensar en hijos o en boda, quiere cumplir varias metas que requieren enfoque, disciplina y una inversión importante, para ella, cada etapa tiene su momento y no siente la necesidad de acelerar procesos simplemente porque el público lo espera.

Artículos relacionados Talento internacional Leyendas del reguetón llegan a Bogotá para hacer un show inolvidable, ¿de qué se trata?

¿Cuáles son los lujos que Karen Sevillano quiere darse primero?

Karen Sevillano detalló algunos de los sueños que desea cumplir antes de asumir responsabilidades familiares, entre ellos destacó la compra de su casa ideal, diseñada completamente a su gusto.

Karen dejó claro que sus prioridades actuales están enfocadas en sus metas personales y estabilidad económica. /Canal RCN

Imagina un hogar amplio, con espacios modernos y, sobre todo, una cocina protagonista con una gran isla en el centro y mencionó que sueña con tener un chef personal que la acompañe en su rutina y un clóset tan amplio que parezca una tienda de ropa de lujo.

Sus declaraciones, aunque hechas en tono divertido, reflejan metas claras y un proyecto de vida enfocado en la estabilidad y el disfrute personal, agregó que si tuviera que destinar su dinero en este momento a criar una hija, probablemente no podría cumplir esos deseos.

Artículos relacionados Manuela Gómez Juan Pablo Restrepo sacó a la luz nuevos detalles de su relación con Manuela Gómez: “Muy difícil”

¿Cómo enfrenta Karen Sevillano la presión social sobre su vida personal?

Karen Sevillano también dejó entrever que no es indiferente a la presión constante que existe alrededor de las decisiones sentimentales. Muchas mujeres, especialmente en el mundo del entretenimiento digital, reciben cuestionamientos permanentes sobre cuándo darán el siguiente paso en su relación.

Karen Sevillano confesó en historias que aún no está en sus planes casarse ni ser mamá. (Foto Canal RCN).

Lejos de incomodarse, Karen respondió desde la autenticidad que la caracteriza. Insinuó que cada persona tiene derecho a elegir su propio ritmo y que las decisiones importantes deben tomarse desde la convicción y no desde la presión externa.

Con esta historia, Karen Sevillano volvió a mostrar que vive bajo sus propias reglas. Mientras tanto, continúa enfocada en consolidar sus proyectos, disfrutar su relación actual y avanzar hacia las metas que hoy ocupan el primer lugar en su lista.