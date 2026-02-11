Jessi Uribe compartió un impactante video sobre los riesgos que enfrenta en su carrera

Jessi Uribe generó un gran número reacciones al compartir un impactante video de un reciente viaje que hizo su equipo de trabajo por carreteras colombianas. La grabación muestra los peligros a los que a veces se enfrentan los artistas y sus músicos para cumplir con sus distintas agendas.

La grabación trajo a colación la tragedia que apagó la vida de Yeison Jiménez y de cinco de sus colaboradores. Cabe destacar que, el accidente del caldense se produjo cuando pretendía viajar en su avioneta privada a Antioquia tras ofrecer un concierto en un municipio de Santander.

¿Cuál fue el video que publicó Jessi Uribe sobre los peligros que enfrenta en su carrera?

El video en cuestión muestra uno de los últimos recorridos que hizo el bus del cantante nacido en Bucaramanga para llegar a una alejada región del país y así poder brindar todo el repertorio musical del intérprete de ‘Repítela’.

Detrás de cada canción hay horas de carretera, frío, sueño, riesgos, que lo acompáñanos con oración. Cruzamos montañas para llevarle alegría al corazón de la gente. Esto no es suerte… es sacrificio. DE LA MANO DE DIOS”, escribió Jessi junto al video.

Jessi Uribe completa una importante trayectoria en la música regional colombiana. Foto: RCN

La grabación generó gran impacto entre el artista y sus seguidores, por lo que hubo reacciones de todo tipo.

En el caso del artista, esposo de Paola Jara, escribió: “vi este video y me tocó. Gracias Dios por la vida”.

“Que Dios y la Virgen siempre los cuide. Nos cuide. Amén”, “amén y amén mi hermano, que la sangre de Cristo los cubra siempre!”, “Los Quiero mucho, son unos tesos”.

¿Jessi Uribe asistió a la ceremonia de los Premios Grammy 2026?

Jessi Uribe completa una importante trayectoria como intérprete de música popular en Colombia. El artista nacido en Santander, que en sus inicios fue mariachi, ha destacado por sencillos como ‘La culpa’, ‘Si me ven llorando’ y ‘El último no’.

Prueba de que su carrera sigue en ascenso es su asistencia a la ceremonia de los Premios Grammy 2026, donde estuvo muy bien acompañado por parte de su esposa, Paola Jara.

Jessi Uribe brilló en la reciente ceremonia de los Premios Grammy junto a Paola Jara. (Foto: AFP)

Ambos lucieron atuendos negros, y Jessi Uribe con un sombrero que llamó la atención, el cual decidió lucir en el evento que se realiza cada año en Estados Unidos.

En el video se alcanza a escuchar, en inglés, algunas indicaciones sobre el desarrollo del evento mientras la pareja protagoniza un momento romántico: se dan un beso en el que se nota lo enamorados y felices que están.

La vida le ha sonreído a Jessi Uribe, tanto en lo profesional como en lo personal. A finales del año pasado nació su hija Emilia, producto de su relación con Paola Jara, y los tres ya forman una gran familia.