Jessi Uribe destapó pleito con su exmánager y este le contestó

El artista Jessi Uribe y su exmánager Rafael Mejía revelaron detalles de su pleito tras separarse.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jessi Uribe con exmánager
Jessi Uribe en pleito con su exmáanger/AFP: Giorgio Viera

El cantante Jessi Uribe ha causado revuelo luego de dar a conocer polémicas declaraciones sobre su exmánager Rafael Mejía.

¿Qué dijo Jessi Uribe sobre su exmánager Rafael Mejía?

El artista estuvo en entrevista con Jessie Cervantes, a quien le confesó las razones por las que terminó su relación con su exmánager luego de tantos años de trabajo juntos.

jessi uribe con su exmanager

"Yo era el artista más sonado en el país, pero era el que menos cobraba, para mí eso fue un mal manejo (...) duré años dándole el 50% de todo y eso se acabó el año pasado, yo fui muy inocente, él era mi mánager, mi abogado, mi disquera, administraba mi dinero, todo, confié en él y pensé que bien, pero poco a poco me fui dando cuenta ... siempre me hizo sentir como él tenía que ganar más", contó.

Comentó que cada vez más intentó negociar con él, pero este no habría estado de acuerdo y fue así como él prefirió terminar la relación.

¿Qué dijo Rafael Mejía tras las declaraciones de Jessi Uribe?

El empresario señaló en entrevista con Mañana Express que su relación laboral se terminó en mayo del 2025 luego de que el bumangués así lo decidiera.

jessi uribe sobre rafa mejia

"Claro que me decepcionó, me he puesto triste, ha sido una tusa ver cómo se terminó nuestra relación (...) habla ahora de esta situación buscando hacer un daño a mi imagen y a mis cosas porque todo estaba en norma", dijo.

Según explicó ambos llegaron a acuerdos legales en donde se beneficiaban los dos; además de resaltar que su relación no solo fue laboral, pues compartieron muchas cosas de su vida personal.

"En mi opinión la relación se terminó por una rabia de Jessi mal administrada. Me llama, me quema el teléfono y le dije 'bueno, se acaba' y eso está en manos de nuestro equipo legal porque yo solo quiero llevar la fiesta en paz", agregó.

Tras dichas declaraciones, Mañana Express destacó que el artista saldría a responderle con pruebas debido a que dicha situación está actualmente en medio de un proceso legal.

